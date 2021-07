Cyclisme | Jeux Olympiques : Et David Valero a remporté le bronze à la Coloma

Mis à jour le 26/07/2021 – 10:51

Mars 2021. Carlos Coloma, entre les larmes, annonce sa retraite. Depuis le report des Jeux de Tokyo, l’idée était dans sa tête. Il s’est rendu compte qu’il était temps de raccrocher son vélo et de renverser complètement son équipe, le BH Templo Cafs UCC, et la préparation de David Valero et Roco del Alba Garca pour l’épreuve olympique.

Quatre mois plus tard, le bronze olympique à Ro a donné à Valero le témoin. Le Le motard de Grenade a accroché une médaille dans le plus pur style Coloma. Il n’était pas parmi les favoris, peu de confiance en une médaille sur le circuit de Tokyo, il a été bloqué au départ par une chute, il est passé de moins en plus, rallye et rallye pour, dans un duel final, dépasser le champion Nino Schurter et pas sur la troisième marche du podium. “Vous allez venir par derrière, vous allez les rattraper et vous pouvez obtenir une médaille.” Ce sont les mots que Coloma lui a répétés dans les derniers jours avant de partir pour Tokyo.

“En une heure et demie, cela peut changer votre vie », a insisté Coloma ces mois-ci à Valero et Roco. Lui seul connaît l’effort personnel qu’il a fallu pour planifier le chemin vers Tokyo. “J’ai risqué mon héritage, mais bon sang, il l’a réalisé, ça a été une médaille. C’est un plan que nous avons depuis des années, aboutissant à la signature de Valero pour cette saison”, déclare Coloma entre les larmes. Il n’a pas pu les accompagner à l’épreuve olympique. C’était un bâton. Il éprouve un certain ressentiment face au traitement reçu par la Fédération ces mois-ci. D’Espagne il a vibré et pleuré avec Valero. Si le bronze était accroché au vélo il y a cinq ans, il montre maintenant qu’il est aussi un Médaillé olympique comme entraîneur. “Je veux redonner au VTT tout ce qu’il m’a donné”, a-t-il déclaré à de nombreuses reprises. Et dans la foi qu’il a réussi.

Main dans la main avec José Ignacio Barruetabea, Barru, double champion d’Espagne de boxe, a donné un tournant à la préparation physique, technique et mentale. Il l’a appliqué sur sa personne face à Ro et, ces mois-ci, sur David et Roco. Entrepreneur comme peu d’autres, il a mis en place un centre sportif pour fournir à ses coureurs tous les moyens nécessaires. La dernière phase de la préparation a été réalisée à Altea. Coloma a un navire là-bas, c’était son centre d’opérations.

Du magasin de vélos au podium olympique

Je n’hésite pas à signer David Valero pour BH Templo Cafs UCC pour cette saison. Six fois champion d’Espagne de VTT, de bronze au Championnat d’Europe 2018 et avec plusieurs Top 5 en Coupe du monde, il a terminé neuvième aux Ro Games.

A 32 ans, le succès olympique est au rendez-vous. Un grand triomphe au niveau international lui résiste. A Baza sa femme et son fils Marco auront célébré.Le médaillé olympique a été forgé dans cette ville de Grenade. Le vélo était son moyen de transport. Puis il entre dans la compétition à l’âge de 18 ans. D’abord en Andalousie et petit à petit au niveau national. Les résultats sont tombés. Les équipes l’ont remarqué. Il a transformé son hobby en travail. Pas dans le magasin de vélos, où il a été employé pendant un certain temps comme mécanicien et vendeur, mais à leur sujet. Avant, il avait travaillé avec son père dans les champs. Depuis 2014, il se consacre pleinement au VTT.

Une fois le billet pour Tokyo en poche, toute la préparation a changé. Avec Coloma à la main, il a fait une mini pré-saison. Presque toute l’année a été passée en altitude, dans la Sierra Nevada. Il n’a pas oublié la compétition et a pu être vu à la Coupe du monde. Avec les entraîneurs Manuel Mateo et Juan Carlos Llamas, il a introduit des changements dans la préparation physique et la nutrition, guidés par Coloma. Dans la partie mentale, il n’a pas trouvé de meilleur guide que Coloma lui-même. Si le Riojan a tiré Muhammad Ali sur son chemin vers Ro, Valero a été motivé par une vidéo de Mel Gibson dans Braveheart, les discours de Luis Aragons à l’Euro 2008 et les messages de son fils de 3 ans, Marco. « Je sais que tu vas gagner, papa.

“Souviens-toi de ton fils quand tu es en fuite”, lui a dit Coloma lorsqu’il lui a dit au revoir. Et Valero l’a fait pour donner ce dernier loyer et accrocher le bronze. Maintenant, le Riojano n’a plus d’excuse pour tatouer ces boucles d’oreilles olympiques en attente de Ro.