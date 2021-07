Cyclisme | Jeux Olympiques : Gagnez une médaille d’or et un feu se crée : C’est la situation entre Richard Carapaz et son pays l’Équateur

La dure critique du cycliste équatorien Richard Carapaz, l’or dans le Jeux Olympiques de Tokyo 2020 + 1, sur le manque de soutien dans son pays, a suscité une polémique parmi les institutions sportives, bien décidées à justifier leurs efforts respectifs.

Le ministre équatorien des Sports, Sabastin Palacios, a assuré ce lundi à travers une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, que c’est le Comité olympique équatorien (COE) qui définit la délégation et est en charge de la logistique pour la participation des concurrents nationaux aux JO Jeux.

Palacios, qui accompagne la délégation équatorienne à Tokyo, a déclaré avoir vu des choses qui retiennent son attention, l’inquiètent et l’indignent, tout cela après les critiques du médaillé olympique qui dans une interview, après avoir remporté l’or à l’essai sur route, Il a dit qu’il ne se sentait pas soutenu.

« Nous sommes ici pour accompagner les athlètes, afin qu’ils se sentent proches de leur ministère des Sports et de leur gouvernement. Nous sommes ici pour surveiller comment se déroule cette coordination et cette logistique (du COE) et, malheureusement, nous avons vu des choses qui nous interpellent. attention, nous sommes inquiets et indignés tout comme vous », a déclaré Palacios dans la vidéo.

“Après avoir vécu l’un des moments les plus incroyables de l’histoire du sport équatorien, en étant fier de l’accomplissement et du triomphe de Richard Carapaz, et après ses déclarations selon lesquelles en tant qu’athlète et cycliste je les comprends et les partage, il y a certaines choses qu’ils devrait connaître la participation de l’Équateur aux Jeux olympiques », a déclaré Palacios.

Il a déclaré que la Charte olympique garantit que les comités olympiques de chaque pays sont responsables de la participation de leurs délégations respectives aux Jeux et que, par conséquent, c’est le COE, conjointement avec les fédérations par sport, qui définit l’équipe qui accompagne les athlètes. , notamment en ce qui concerne « formateurs, kinésithérapeutes, masseurs, mécaniciens », entre autres.

“Le COE achète les billets (tickets), coordonne leur voyage, les reçoit au village olympique; c’est-à-dire qu’il s’occupe de toute la logistique des athlètes aux Jeux olympiques, c’est leur responsabilité”, a insisté Palacios.

Cependant, « avant les Jeux olympiques, ils nous ont informés qu’il y avait six masseurs dans la délégation. Sur la façon dont cette équipe technique s’occupe des athlètes, le COE doit lui répondre par l’intermédiaire de son chef de mission et de son chef de délégation, que c’est votre responsabilité », il ajouta.

Le ministre s’est dit indigné par “le manque d’entraîneurs, le manque d’équipe multidisciplinaire avec les athlètes et avec tous ces gens”, mais a fait remarquer que son gouvernement, qui (estime que le sport est une priorité et qu’il est un outil de développement “, il va ” travailler très dur pour transformer le sport en Equateur “.

De son côté, le Comité olympique équatorien, présidé par Augusto Morn, a précisé ce lundi à travers un communiqué que sa mission est de “promouvoir et soutenir la protection” des athlètes dans ce type de compétition.

Et il a ajouté que le 20 juillet Carapaz est arrivé à Tokyo grâce aux efforts déployés par le COE, dans le respect des multiples fonctions qui incluent “la promotion et le soutien des mesures qui protègent la santé des athlètes…”, comme l’indique la Charte olympique.

Pour la participation des athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 + 1, entre autres aspects, le COE a annulé la valeur des billets d’avion, de l’assurance voyage et délivre le bon de sport, conformément à ce qui est stipulé dans le soi-disant « accord n° ». 110″ du 23 mars 2015.

Il a également déclaré dans sa lettre que Carapaz avait reçu son billet avec itinéraire Paris-Tokyo-Barcelone; et qu’il a également reçu les uniformes correspondants et a reçu une formation sur la logistique à suivre pour son entrée au Japon. Après s’être imposé comme champion olympique, « la locomotive Carchi », comme on l’appelle aussi Carapaz, a déclaré : « J’ai été un athlète qui est sorti presque sans soutien. Le pays n’a jamais cru en moi, cette (la médaille) m’appartient. depuis quelques années. des gens qui m’ont toujours soutenu.” “Quand nous sommes venus ici avec Jonathan (Narvez) nous avons dû le chercher, chercher quelqu’un pour nous faire des massages car nous n’en avions pas… Nous sommes venus seuls et leur avons demandé de nous aider et ce sont les équipes européennes qui ont tremblé mains quand on en avait besoin…”, a ajouté Carapaz. De son côté, le président équatorien, Guillermo Lasso, a déclaré, après avoir pris connaissance des déclarations de Carapaz, que c’était pour son gouvernement “une priorité d’accompagner les athlètes équatoriens, dans les victoires et les défaites”. “Nous sommes d’accord avec Richard Carapaz et travaillons pour apporter un soutien global”, a fait remarquer le chef de l’Etat.