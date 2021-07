Cyclisme | Jeux Olympiques : il faudra que ce soit à Paris : Roco del Alba ne peut pas « faire un Coloma » et les Suisses montent sur le podium

Mis à jour le 27/07/2021 – 09:22

Après le succès de David valéro, la délégation espagnole rêvait de Roco del Alba répéter l’exploit ce lundi dans l’épreuve féminine. Le motard madrilène, comme l’Andalou de bronze, est l’élève d’un Carlos Coloma qui fondait de grands espoirs sur le cycliste.

Le même que celui de Actif, qu’après avoir remporté sa médaille, il a souligné sur Radio MARCA qu'”il avait mis le gâteau mais que Roco avait la cerise dessus”. Ce n’était pas un favori, loin de là, mais l’illusion était au comble de rêver au moins du diplôme. Devant, il y avait des gens de haut niveau comme Neff, Rissveds, Coutnet ou McConell.

L’Espagnole, qui a souffert comme les autres de la pluie que le typhon Nepartak a apportée sur le circuit, a eu un problème avec sa chaussure qui l’a conditionnée une bonne partie de la journée. Roco n’a pas réussi à surmonter des positions dans un circuit technique qui générait de la fatigue chez les participants au fur et à mesure des tours. Comme d’habitude, les deux derniers ont été déterminants.

A cette époque, les Suisses offraient déjà un vrai spectacle. Jolanda neff champion a été proclamé et était accompagné sur le podium par Sina Frei et Linda Indergand. Les Suisses ont fait une exposition contre les Français et les Néerlandais, qui étaient les principaux favoris, obtenant la photo idéale avec le triplet suisse. Lecomte, qui était invaincu cette année à la Coupe du monde, ne pouvait être que sixième, à 2h57 de Neff, et la tenante du titre, Jenny Rissveds, quatorzième à 5h42.

Regarder vers l’avenir

Ce fut un triomphe très louable de Neff, qu’il y a moins de deux ans, il a subi un grave accident qui l’a presque éloigné du sport pour toujours. Roco Il était 26′ avec un temps de 1:26:32. C’était leur première participation aux Jeux et, malgré le résultat, Madrid est appelé à donner une grande joie à l’avenir.

