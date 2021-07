Cyclisme | Jeux Olympiques : La bataille définitive : Pogacar, Roglic, Van Aert, Evenepoel… pour une médaille d’or avec le Mont Fuji comme juge

“Les Jeux sont peut-être ma dernière motivation”. C’est la force d’Alejandro Valverde lorsqu’on l’interroge au Japon sur sa cinquième aventure olympique. Le Murcien, historiquement bloqué dans cette course, rêve d’obtenir une médaille qui viendra compléter son palmarès déjà exalté.

Lors des nominations précédentes, il était de 47 (Athènes), 13 (Pékin), 18 (Londres) et 30 (Ro). Bien que seulement en Chine, il allait vraiment bien. “Les Jeux Olympiques sont une course très compliquée, car il n’y a que cinq coureurs par équipe. L’année où j’ai été très bon est celle que Samuel a gagnée mais, à cause de la façon dont la course s’est déroulée, je ne pouvais pas être là. Pour moi, L’or du Samu, c’est comme si j’avais gagné car au final la victoire était pour l’équipe nationale », a déclaré hier celui de Las Lumbreras.

Celui de demain, tu l’es, sera sa dernière chance. « Il n’y a pas de doute, je ne serai plus à Paris. Ce sera ma dernière grande opportunité. J’espère qu’on pourra avoir des circonstances positives comme j’en ai eu en Coupe du monde. Un petit groupe… », confie un coureur qui ne croit pas qu’il soit essentiel d’attaquer pour gagner. “Avec cette chaleur et cette humidité, l’ajout du tracé rendra la course si difficile qu’il sera décidé de l’éliminer”, a-t-il prévenu hier lors d’une conférence de presse.

Dimanche, il affrontera une piste de 234 kilomètres entre le Parc Musashinonomori de Tokyo jusqu’aux contreforts du mont Fuji, avec cinq ascensions et le col de Mikuni (10 kilomètres et des rampes comprises entre 10% et 15%) qui place le cycliste murcien avant l’un des itinéraires olympiques qui peuvent le mieux correspondre à ses caractéristiques. Maintenant, ce dont vous avez besoin, c’est de retrouver le punch des meilleurs moments. Vous n’êtes pas préoccupé par un éventuel manque d’acclimatation. « Nous aurons le temps de nous entraîner plusieurs jours avant la course. Samedi, nous verrons si nous avons eu assez de jours ou pas, mais je pense que la meilleure façon de bien performer ici était de passer par la France. J’ai bien terminé le Tour. J’étais proche de ceux de l’avant à Luz Ardiden et un autre jour j’ai touché le bâton. Je pense que je me suis dosé comme il fallait et que je l’affronte de la meilleure façon “, dit à MARC.

Il est optimiste, mais avec quelques appréhensions. “Les Jeux ne sont qu’une course d’une journée. J’aime le parcours. Nous allons faire de notre mieux, mais avoir du respect pour les rivaux qui sont nombreux et de nombreux facteurs entrent en jeu”, nous a-t-il dit dès que nous avons traversé le ligne d’arrivée à Paris. , où il s’est retrouvé satisfait de son propre travail.

Grands alliés

Omar Fraile, les frères Izagirre et Jess Herrada seront ses écuyers de luxe. Ion, qui sera également le représentant espagnol au contre-la-montre de mercredi, a estimé qu’une des clés serait “de ne pas perdre la face en course” pour qu’Alejandro ait des options. “Ensuite, il y a le Bullet, qui sauve toujours le bulletin de vote et dans un petit groupe peut bien gagner.”

En tout cas, le coach Momparler rappelle que “le leader c’est Alejandro mais il ne peut pas avoir tout le poids, le reste doit aussi finir si l’occasion se présente”.

Stratégie, clé

Izagirre insiste sur la nécessité “d’être très attentif car il faut prendre des décisions”. Momparler a besoin que son équipe soit plus empathique que jamais car cette course se déroule sans bandeau. “C’est l’équipe d’Innsbruck. Nous savons où nous devons être pour ne pas échouer et ne pas perdre la face en course sera la chose la plus importante.” Belgique, Italie, Slovénie, Pays-Bas… « Nous pourrions passer un certain temps à les énumérer tous ». En fin de compte, tout se passe par l’inspiration du Bala. “Je ne veux pas échouer lors de mon dernier grand rendez-vous.”

Une longue liste de candidats

La course est présumée folle dès le premier instant. La route, douce au début, augmentant le niveau avec une montée et une descente jusqu’à conclure au redoutable col de Mikuni (6,8 km à une pente moyenne de 10% et avec une rampe qui atteint 18%) après avoir gravi quatre hauteurs précédentes; met sur la table les ingrédients nécessaires pour cuisiner un grand menu. Les plus grands rivaux ? : “Pogacar, Roglic, Van Aert, Evenepoel, Urn, Carapaz, Mollema, les Italiens…”, résume Momparler. Tous ceux qui viennent du Tour ont le pic idéal pour terminer une course marquée par la chaleur et la stratégie.

Selon les cyclistes espagnols consultés par MARCA qui ont vécu ou couru au Japon en tant que Prades, Toribio, Pujol ou Airn: “La course sera folle et beaucoup de cyclistes ne finiront pas l’épreuve à cause de la dureté et de la météo. Le vainqueur sera un pur grimpeur car la dernière ascension dure 20 minutes”. Une possibilité qui offre plus d’opportunités aux hommes comme Carapaz, Roglic ou Urn. Si la course est cassée et que de gros “moteurs” comme Van Aert, Evenepoel, Mollema ou les Italiens glissent dans l’échappée, l’Espagne perdra le cheval. S’ils sortent de Mikuni vivants, ils auront les médailles dans leur poche.

L’Espagne cherche donc une stratégie plus conservatrice, attendant son moment pour attiser le coup final. Le contrôle est impossible et encore plus sur un parcours où la pluie pourrait tout compliquer encore plus. “L’asphalte est rugueux et fait flotter le vélo”dit un Airn qui s’entraîne ici depuis cinq ans. Les lions sont en liberté et parmi eux se trouve Pogacar, le garçon vêtu de jaune qui n’arrête pas de rugir.