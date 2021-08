Cyclisme | Jeux Olympiques : le triple enfer de Simon Geschke au Japon : pas de Jeux, quarantaine sévère et une ‘surprise’ finale désagréable

Fin du voyage le plus inutile de ma carrière, super excité de sortir de la quarantaine et de rentrer chez moi aujourd’hui. J’ai vécu dans une valise pendant six semaines. Et, juste au moment où vous pensez que les choses commencent à aller mieux, vous arrivez à l’aéroport et ils ne vendent pas de bière à ce moment-là », a-t-il écrit dans Twitter cycliste Simon Geschke.

Le cycliste allemand Simon Geschke, 35 ans, a été testé positif au COVID-19 au Japon et n’a pas pu participer aux tests cyclistes aux Jeux. “C’est très difficile de rester si près de la concurrence”, a-t-il souligné lorsque la nouvelle a éclaté. Heureusement, ses compagnons pourraient être du jeu.

Depuis, le courtier est enfermé dans un hôtel en quarantaine. Pour lui, c’était comme être en prison. “Dans l’hôtel de quarantaine officiel de Tokyo 2020. Fenêtres fermées, je ne peux sortir de la chambre que trois fois par jour, un haut-parleur au plafond de la chambre me réveille à 7 heures du matin pour vérifier votre température. C’est (j’espère) le chose la plus proche pour moi d’être en prison », a-t-il souligné lors de son deuxième jour de confinement.

Maintenant, quand je pourrais sortir pour Allemagne, il a trouvé un autre “problème” quelque peu mineur comme il l’a écrit sur ses réseaux sociaux.