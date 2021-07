Cyclisme | Jeux Olympiques : l’Espagne devient autocritique : les protagonistes analysent la situation à MARCA

Mis à jour 24/07/2021 – 12:51

Les protagonistes se sont exprimés clairement après l’effondrement de l’Espagne lors de l’épreuve de cyclisme sur route qui s’est tenue à Fuji. “Nous avons dû passer toute la journée à l’hôtel avec l’incertitude de ne pas savoir si nous pouvions courir. Nous avons avancé. Nous avons tenu la réunion la nuit et, quand nous sommes partis, ils nous ont annoncé que nous ne pouvions pas sortir. C’était un coup. Il y avait des pleurs, du silence, de l’impuissance… il y avait tout. Nous sommes restés près de deux heures jusqu’à ce qu’ils nous confirment que oui, nous pouvons sortir. Cela a été une nuit terrible et ce qui a été fait a été fait , “il expliqua. Gorka devant le micro de MARCA.

Concernant le chef Valverde, qui est resté sur l’ascension du mont Fuji, l’un des premiers cols de la journée, et plus tard sur le col plus exigeant du Mikuni, Izagirre a expliqué qu’il avait eu des problèmes de dos. “Il a mal au dos, il ne s’est pas reposé du tout. Nous ne nous sommes pas reposés du tout”, a-t-il ajouté. Cependant, Gorka Izagirre n’a pas caché que le résultat n’était pas celui attendu. “Nous sommes venus avec un objectif qui n’a pas été atteint”, a-t-il admis. “C’était une course très dure, Richard (Carapaz) a fait une carrière, il l’a mérité après le Tour”, a-t-il conclu.

Son frère Ion, qui a terminé à la 79e place du test en route des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, a reconnu que le positif au coronavirus du masseur de l’équipe espagnole Joseba Eleguezabal ils se sont rencontrés vendredi a été “un coup dur” car ils se sont vus “plus à l’extérieur qu’à l’intérieur”. “Nous étions plus à l’extérieur qu’à l’intérieur à un moment donné et cela nous a donné un coup moral très important. Puis à la dernière minute, ils nous ont dit de courir”, a déclaré le coureur de Gipuzkoan à la ligne d’arrivée du Fuji International Circuit, où la course s’est terminée. .

“Cela a été une dure journée, la situation d’hier n’a pas aidé et l’Olympiade de rêve n’est pas sortie”, a ajouté le coureur. Concernant le leader de l’équipe espagnole, Alejandro Valverde, Ion Izagirre a confirmé qu’il avait des problèmes de dos. “Ses muscles lombaires étaient chargés, ça venait d’hier que ses douleurs lombaires lui faisaient mal, il n’avait pas la journée non plus”, a-t-il expliqué. “Quand je l’ai vu rentrer (au port de Fuji), je ne savais pas s’il s’était ouvert, car ensuite je l’ai vu rentrer et je ne savais pas qu’il était fatigué. pas être le jour mais nous avons dû Gorka, à Chuchi (Herrada), Omar (Frare) n’a pas eu la journée et moi non plus. Il fallait que ça se termine dans la dignité», a-t-il résumé. « Venons avec beaucoup d’enthousiasme et repartons les mains vides », a ajouté le coureur espagnol. Ion Izagirre disputera à nouveau mercredi le contre-la-montre individuel. “Il faut se reposer, je n’ai pas beaucoup réfléchi, les sensations n’ont pas été les meilleures, voyons si on peut faire mieux mercredi”, d’Astana.

Valverde et Momparler, sans excuses

Tant le leader que l’entraîneur n’ont pas voulu s’excuser malgré tout ce qui s’est passé vendredi. “Nous aurions aimé être plus tard, mais ce n’était pas le cas. Ce qui s’est passé hier n’a pas aidé car à 22h15 nous étions sortis avec nos sacs prêts à aller à Tokyo pour faire d’autres tests. Puis il a pu courir, mais… J’ai aussi mal au dos mais je ne veux pas m’excuser. J’ai le dos assez touché et pincé depuis deux jours, la chaleur m’a aussi affecté. Être à nouveau, mais pas dans les Jeux. Maintenant, je veux rentrer à la maison et récupérer pour LaVuelta », a déclaré le Murcien.

‘Mompa’, quant à lui, envisage déjà de nouveaux défis. « Nous partons avec un mauvais goût dans la bouche. Ils ont été meilleurs que nous. Nous attendons le changement de cycle depuis longtemps, nous devons attendre que les jeunes viennent et c’est ce que nous avons. avons l’avenir, les européennes, les coupes du monde… il faut continuer à travailler pour changer un peu ce qui s’est passé aujourd’hui. Même si ce n’est pas le moment de tirer des conclusions après la journée que les cyclistes ont eue hier », a-t-il déclaré dans nos micros. Il sera temps de reconstruire.