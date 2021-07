Cyclisme | Jeux Olympiques : l’Espagne vise la première médaille “Après avoir vu le parcours, Valverde est satisfait”

Mis à jour le 23/07/2021 – 12:36

frère Omar, l’un des cinq membres de l’équipe nationale espagnole, assisté MARCA ce vendredi à Tokyo avant l’essai routier de ce samedi.

Q. Après avoir vu l’itinéraire, qu’en pensez-vous ?

R. Nous avons eu le temps de reconnaître différentes parties du circuit. Surtout la dernière partie que nous avons bien vue. Je pense que cela nous convient et nous pouvons bien le faire.

Q. Comment voyez-vous le « Bala » ?

R. Je le vois bien. Il a fait un gros effort et ça lui va bien. Malgré la température élevée, il semble que nous nous soyons déjà un peu adaptés à la chaleur et c’est tant mieux. Ce vendredi, nous avons fait des compressions dans la partie finale et nous n’avons pas eu si chaud. Nous nous adaptons déjà même si nous venons du Tour récemment. Je pense que nous sommes en mesure de jouer ces Jeux maintenant.

Q. Et vous, comment allez-vous ?

R. Eh bien, je suis revenu fort du Tour. Nous avons essayé de gagner une étape, ce n’était pas possible mais la troisième semaine, ça allait. Nous avons terminé la course en bonne forme et maintenant j’espère qu’après nous être adaptés, nous nous adapterons aux Jeux.

Q. Être pour les grimpeurs ou pour les mains classiques ?

R. Ce port est très dur, la fin. Il y a 4 km vraiment difficile. Au final, je pense que sauver cela à 7 km de la ligne d’arrivée sera totalement clé. Nous devrons voir comment les mains classiques le font. Si Van Aert attend ce port, s’ils bougent avant de passer avec un avantage… il faudra être attentif à ce mouvement. Alejandro est le chef. Hier, il se sentait à l’aise, mais il faudra voir comment le reste des équipes réagira.

Q. Pourriez-vous exercer comme autre option pour terminer ?

R. Nous n’avons presque rien parlé. Ils nous ont dit d’être calmes et d’essayer de nous adapter. Ce vendredi après-midi, nous aurons la réunion et parlerons de tout. Je sais qu’il faut être attentif aux mouvements avant le port dur. Il peut être essentiel d’être en avance là-bas, mais plus tard dans la réunion, nous verrons bien tous les détails.

Q. Qui sont les candidats ?

R. Van Aert, Evenepoel, Mollema, Schachamann, les Italiens… les noms sont nombreux. Certains existent depuis plusieurs jours et tout est testé. Certains devront porter le poids et cela leur fera mal. Il y a des grimpeurs mais rien de ce qui se passe avec un gars rapide ne peut devenir assez compliqué. Une main classique est difficile à lâcher dans les derniers mètres s’il parvient à passer le port.

Q. Bien que vous ne soyez pas au village olympique, qu’est-ce que cela signifie d’être aux Jeux ?

R. Un rêve, j’ai toujours suivi les Jeux depuis que je suis enfant. Faire partie de l’équipe est incroyable, non seulement en tant que cycliste mais aussi en tant qu’athlète. Vous n’êtes plus seulement un cycliste, vous êtes un olympien. Plus tard on ne pourra pas rester à cause de la sanction covid, mais bon. Nous le suivrons tel quel. L’autre fois que j’étais à Tokyo, il y a deux ans, je ne pensais pas que je serais aux Jeux et c’est pourquoi je ne suis pas allé voir la tournée. J’ai fait du tourisme, quelque chose qui ne peut pas être fait maintenant.