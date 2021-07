Cyclisme | Jeux olympiques : Mavi Garca : “Je suis favorable à l’écouteur dans la course”

Mis à jour le 28/07/2021 – 02:47

Mavi garca Elle est la meilleure cycliste espagnole du moment. Les Baléares conforme MARQUE du Japon pour analyser le précédent du contre-la-montre où courir en tant que seul coureur national.

Comment affrontez-vous le chrono de ce mercredi ?

Je ne veux décevoir personne, mais la vérité est que je la chronique cette année n’a pas été un test que j’ai trop préparé. J’ai été plus concentré sur la route. Le circuit est bien car il a de la ténacité. Je vais tout donner, je vais faire de mon mieux, mais je ne peux pas lancer de fausses attentes car cela doit être très bien préparé et en 2021, ce n’était pas l’un des objectifs. J’ai fait le championnat d’Espagne et je vais représenter mon pays ici. Mais il y a très peu de filles et il n’y a que les meilleures.

Qui voyez-vous comme les favoris?

Van der Breggen, Marlen Reusser – une coéquipière de mon équipe Al BTC Ljubljana qui l’a minutieusement préparée – et Dygert peuvent opter pour le podium, même si je ne sais pas comment il en est pour sa récupération. Il faut toujours mettre Van Vleuten dans la lutte pour les médailles.

En parlant de Van Vleuten, comment a-t-il vécu ce qui lui est arrivé sur la route (il est entré en célébrant la victoire alors qu’il était deuxième parce qu’il ne savait pas que quelqu’un était devant) ?

En fin de compte, ce sont des choses qui peuvent arriver. C’était, apparemment, un peu un défaut de son équipement. Nous étions également confus car lorsque nous avons pris les deux breaks qui ont suivi la tête de course (Kiesenhofer), ils ne nous ont pas donné plus de références. Je savais qu’il y avait quelqu’un d’autre devant car ils venaient juste d’aller à la voiture et nous en avions discuté. Je pensais qu’ils le savaient aussi, mais bon. Pour elle et son équipe c’est une déception, mais au moins elle a un argent qui n’est pas mal du tout.

Il a une nouvelle fois dépoussiéré le débat sur l’écouteur, où se positionne-t-il ?

En faveur en général pour de nombreuses raisons. Non seulement pour connaître la situation de la course, mais pour des questions de sécurité. Pouvoir échanger avec ses collègues sont des avantages et une avancée qu’il faut continuer à avancer. C’est mon avis.

Comment vivez-vous ces Jeux ? Comment est l’environnement ?

Je ne suis pas dans la Villa. Oui j’étais lundi et c’est incroyable. Je pense qu’ils devraient faire une sorte de sous-villas, car nous sommes sortis et il semble que ce soit autre chose. Nous sommes dans un hôtel presque comme s’il s’agissait de n’importe quelle autre course et c’est un peu triste.

Pour finir, nous en avons trois, combien de médailles pensez-vous que l’Espagne obtiendra au total ?

J’espère que nous aurons beaucoup de surprises et que nous en aurons plus comme celui de Valero, ce que je savais pouvoir faire, mais c’était un peu une surprise. Vous devez continuer à ajouter pour obtenir le maximum possible.

