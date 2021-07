Cyclisme | Jeux Olympiques : Mavi Garca : “L’idéal est une course difficile, au moins je suis habitué à l’humidité”

Mis à jour le 22/07/2021 – 11:11

La cycliste des Baléares s’est imposée comme l’une des meilleures de l’équipe internationale lorsque la route devient escarpée. Dans le dur voyage de Tokyo il espère être devant en se battant avec les meilleurs.

Quelle sera la clé ?

Nous sommes allés voir le circuit et je m’attendais à quelque chose de plus type port, mais ce n’est pas comme ça. Vous accumulez des irrégularités et tout est un « haut et bas ». Soyez de pure résistance. Entre l’humidité qu’il fait et l’usure, les gens tomberont à cause de la dureté.

Quelle est la stratégie espagnole ?

L’Italie et les Pays-Bas devront être contrôlés. Les bons grimpeurs, quand ils démarrent, c’est quand ils ont un point décisif. Il y a deux endroits ici où l’on peut faire un peu plus de dégâts, à la fin de la montée où il y a deux kilomètres de plus dur et ensuite à l’entrée du circuit où il y a une entrée dure avec une pente raide.

Juste ce qui vous convient.

Cela me convient un peu, oui. Je suis un résistant et, si la course avance lentement, cela ne me favorise pas. Nous ne sommes que deux et nous devrons profiter des détails. Nous devons faire attention à qui nous nous soucions.

Êtes-vous dans votre meilleure forme ?

J’arrive très bien. J’ai terminé le Giro et j’ai raison, je ne suis pas très fatigué. J’ai été 5 dans le Giro et ça me motive. Après un tour de dix jours, il n’y avait pas grand-chose à faire non plus. Nous nous sommes entraînés ici plusieurs fois et comme je suis habitué à la chaleur, cela peut m’aider.

Mais c’est complètement différent.

À Majorque, il y a de l’humidité, mais c’est différent. C’est très bouleversant, hors du commun. Roues et à 10 minutes vous dégoulinez déjà. Il faut être bien hydraté, mettre de la glace etc. Il faut bien le faire tout au long de la course.

En parlant de noms propres, lesquels voyez-vous avec plus d’options ?

Depuis les Pays-Bas, n’importe lequel des quatre peut gagner, ils sont tous très bons et peut-être que d’un côté c’est bien parce qu’ils ne peuvent pas se battre. En Italie, il y a Longo qui est aussi un favori.

Quelques jours après vos débuts aux Jeux, quels sont vos sentiments ?

J’ai tendance à normaliser un peu les choses, mais c’est vrai que ce n’est que lorsque je me vois dans la situation que je commence à devenir nerveux. Je sais que ce sera une course qui me rendra nerveux, même si dans ma tête il n’y a que l’idée d’en profiter, mais j’ai aussi très envie de courir et de bien faire.