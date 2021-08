Cyclisme | Jeux Olympiques : Miguel Torres, l’Espagnol qui a donné l’indice des Jeux

En 2015, alors que je travaillais chez Aigle au Centre Mondial du Cyclisme en tant qu’entraîneur piste, Image de balise Miguel Torres J’ai contacté un coach japonais qui s’est rendu en Suisse pour s’entraîner. Elle était tellement captivée par les connaissances du technicien qu’elle a proposé de se rendre au Japon pour voir le vélodrome d’Iz où devaient se dérouler les Jeux. Ils avaient des doutes sur le projet des Jeux et voulaient son avis.

“Ils m’ont invité au Japon et, après cette première visite, il semble qu’ils aient aimé mon idée et m’ont embauché. Le vélodrome était déjà construit, donc mon travail était basé sur la professionnalisation de la préparation des cyclistes. Nous avons promu tous les niveaux : investissement, marques des acteurs puissants, le volume de cyclistes… Il y avait beaucoup de potentiel et nous voulions que tout grandisse.Nous avons créé un espace d’accompagnement avec des entraîneurs, une équipe médicale, une équipe scientifique… pour travailler au quotidien . Avant ils se concentraient cinq jours avant les compétitions et ça ne suffisait pas. En tant que réalisateur, mon travail était de trouver des ressources et de les amener à soutenir », compte à BRAND du Japon, où il vit depuis trois ans, l’actuel directeur du Centre de Haute Performance du Japon Cyclisme (HPCJC).

« Je suis arrivé avec ma famille en 2018, nous avons la maison près du veldromo. Depuis lors, tout est allé au sprint, car nous ne sommes arrivés que deux ans avant la tenue des Jeux. Dans les circonstances, cela a été difficile, mais la pandémie a nous a favorisés car cela nous a donné un an de travail de plus », confie quelqu’un dont le travail a déjà porté ses premiers fruits. « Aux Coupes du monde 2020, nous avons obtenu deux médailles (une en keirin d’argent masculin et une en or en Omnium féminin). L’objectif maintenant est d’essayer d’en faire plus dans ces Jeux. C’est presque une obligation. Au fur et à mesure que les athlètes arrivent, nous avons confiance en être compétitifs mais ce sont des tests où il y a de nombreux facteurs qui peuvent affecter le résultat. Mais nous nous débrouillons très bien et nous partons avec de grandes attentes », ajoute-t-il.

Au pays du soleil levant, j’ai trouvé un beau défi avec de bonnes conditions pour le développer : “Peut-être qu’au Japon nous trouvons ces débouchés que nous n’avons pas en Espagne. Au Japon, ils nous ont très bien accueillis. Ils font confiance nous et nous ne pouvons pas demander plus. Ils ont des ressources et c’est apprécié de travailler si bien. En Espagne, c’est quelque chose que vous n’avez pas, bien qu’ici l’un des plus grands défis soit la langue. Je communique en anglais, mais il y a toujours des erreurs de communication qui sont parfois même drôles”.

L’ancien de Torres y Mora

L’un de ses rivaux ces jours-ci sur la piste sera les deux tricks espagnols. “J’ai travaillé avec Torres et Mora avant Londres 2012. Lorsque le centre a été créé à Palma, j’ai travaillé avec eux. J’espère que cela pourrait être le leur car ils ont travaillé très dur avec peu de ressources pendant de nombreuses années. Ils vont très vite , bien qu’ils courront dans un test qu’il n’est pas facile de concourir “, dit un Torres qui n’exclut pas de continuer ici après l’épreuve olympique.

“Nous négocions pour l’avenir. Je voulais que le centre de performance perdure dans le temps. Je veux qu’il soit l’héritage de Tokyo 2020. Assembler une structure qui puisse continuer à générer des choses. Nous voyons quel peut être mon rôle dans le futur , mais tout ça arrive parce qu’on obtient des médailles », prévient-il. Les médailles sont toujours la cerise sur le gâteau.