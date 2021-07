Cyclisme | Jeux Olympiques : Primoz Roglic et Tom Dumoulin, deux « ressuscités » qui font le grand cyclisme

Il y a un an, dans le temps décisif du Tour, Primoz Roglic il se figea par terre. Vêtu de jaune, le Slovène a vu son compatriote Tadej Pogacar lui arracher la victoire. Des semaines plus tard, le Géant conquis Le retour. Cette année, la ronde gauloise lui a donné un nouveau fiasco.

Accident et pour la maison. Peu de temps après, déjà au Japon, le cycliste a réalisé l’une de ses meilleures performances en volant sur sa chèvre dans un contre-la-montre extrêmement excitant. Avec près d’une heure d’effort, chose très rare dans ce cyclisme moderne, l’heure olympique d’hier était un régal pour les yeux où s’affrontaient les meilleurs spécialistes de la planète. Il ne manquait plus que Pogacar, déjà rassasié après le jaune et le bronze du parcours.

Dumoulin, Ganna, Van Aert, Roglic, Dennis… Nombreux étaient les candidats à certaines médailles devenues très chères sur un parcours exigeant de 44,2 kilomètres et 846 mètres de dénivelé sur le même circuit où l’épreuve sur route a été passée.

Le malheur espagnol

La mauvaise nouvelle est arrivée tôt. Ion Izagirre, le seul représentant national, est descendu de la chèvre tôt après avoir souffert de crampes douloureuses. L’Espagnol, qui avait Gema Pascual comme patron dans la voiture en raison de l’arrêt maladie de Pascual Momparler pour cause de covid (qui sera dans un hôtel spécial jusqu’au 6 août prochain), a cherché pendant quelques kilomètres à se remettre de la douleur, mais les maux n’a pas remis. Vous ne franchissez pas la ligne d’arrivée sur votre premier pas. Ses adieux ont mis une finition grise au passage du cyclisme sur route espagnol au Japon. “Je ne pouvais même pas pédaler”, a-t-il souligné après avoir franchi la ligne d’arrivée. Pendant ce temps, devant, il y avait une formidable bataille pour les médailles. Finalement c’est Roglic qui, grâce à un brillant dernier secteur, décroche l’or. Le Slovène a arrêté le chrono à 55:04.19, une minute plus vite que Dumoulin et Dennis. Il a même réussi à dépasser dans la partie finale les deux rivaux qui l’avaient précédé (Asgreen et Almeida). Dans un chrono, il a subi l’un de ses plus grands coups et dans un autre, il s’est baigné d’or et a culminé sa deuxième résurrection.

le cas de Tom

Quelque chose de semblable s’est produit avec Dumoulin. Le Néerlandais a annoncé en début d’année qu’il raccrochait le vélo sans date de retour possible. J’étais fatigué. Sa tête ne pouvait pas supporter le niveau de la demande. Comme cela s’est produit lors de ces Jeux avec Simone Biles, le « croque-mitaine » de Tom en a assez dit. Il a pris son temps. Il s’éloigna du vélo. Et après être revenu récemment avec les Jeux en tête, le Jumbo a obtenu une médaille d’argent qui a le goût de l’or. Roglic et Dumoulin sont sortis de leurs enfers pour toucher le ciel. Le sport en général et le cyclisme en particulier, comme la vie elle-même, sont extraordinaires.