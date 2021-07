Cyclisme | Jeux Olympiques : scar Pereiro : “Les appels doivent se faire sans penser à ce qu’ils vont dire”

cicatrice Pereiro continue, une année de plus, d’être ambassadeur d’Ecovidrio. Après six éditions collaboratives, Ecovidrio et Unipublic, la société organisatrice de l’événement cycliste, lance une fois de plus une série d’initiatives pour sensibiliser à la protection de l’environnement et promouvoir la durabilité.

Comme l’explique le galicien dans MARQUEPour la première fois, les collectes de la « Green Squad », composée de bénévoles écologistes d’Ecovidrio, auront lieu à l’issue de chacune des 21 étapes de l’épreuve cycliste. Lors des éditions précédentes, les plus de 200 bénévoles ont collecté tous les déchets dans les zones les plus écologiquement sensibles traversées par le parcours. Forte de ce succès, la prochaine édition étend la portée des bénévoles à l’ensemble du parcours, des zones de haute montagne aux parcours plats et urbains. À LaVuelta 21, des bénévoles de Ecoverre Ils auront effectué au total 36 rondes de nettoyage, une étape importante dans l’amélioration de l’empreinte environnementale de l’événement.

Sur ce qui entoure le cycliste actuel, ‘Pere’ a fait l’éloge des jeunes: “Le lot de jeunes gars augmente et le lot de vétérans que Valverde dirigeait disparaît. Les nouvelles stars se rasent à peine, ce ne sont que des enfants”, a-t-il déclaré. coureur qui a beaucoup de foi en Landa. “Seulement avec Mikel à la sortie de LaVuelta, le fameux « Landismo » va faire fureur. Je l’aime. Nous l’avons mis comme grand gagnant et il ne l’a pas atteint. Maintenant, il a une saison difficile mais je pense qu’avec la troupe Movistar, il va apporter de la joie au cyclisme espagnol. Il me rappelle, sauf les différences, Chava. Il n’a jamais gagné de Tour mais il a un passe-temps brutal derrière lui.”

Pour lui, “un mélange de Mas et Landa serait le coureur parfait pour que l’Espagne ait un grand coureur pour concourir dans les grands. J’aime la régularité et la force psychologique d’Enric pour endurer avec les bons, mais il me manque le cœur, la fièvre et la mauvaise humeur de Mikel. Le cœur tire parfois un peu pour briser le schéma de ses rivaux. Avec ce qu’il fait, il devrait en tirer plus qu’il n’en épouse. Je n’aimerais pas qu’il fasse 6 ans sur le Tour. Je ne sais pas s’il peut gagner le Tour, mais il peut faire des choses importantes. Les trois premiers du Tour sont touchés par une baguette et les autres doivent faire quelque chose de différent pour être là, c’est pourquoi Enric doit se réinventer. C’est un avis plus personnel et je dis qu’il est le coureur national le plus talentueux en ce moment.”

À propos de Movistar et de ses stratégies, l’ancien coureur qui était à l’entraînement a déclaré que “même si pour le moment ils peuvent vous donner des tactiques, un cycliste peut toujours voir des opportunités. Le coureur peut assumer quelque chose de différent, si vous faites une erreur, demandez-vous pour le pardon et si vous avez raison, ils vous diront bien. Movistar est comme le reste des équipes. Chava a également couru dans cette équipe. Aucun des réalisateurs (Vila, Chente, Pablo…) ne va dire à un coureur qui part à un moment précis de s’arrêter. Ce n’est pas Movistar qui prive des attaques“.

Pogacar, au dessus des autres

Selon ses critères, le maillot jaune est un point au-dessus des autres. “Le niveau que Tadej avait sur le Tour était incroyable, je pense que Roglic ne lui aurait pas donné de le rattraper. L’année dernière, il a eu la tempérance d’attendre le dernier jour. Il faut lancer quelques balles pour le faire, mais cette année, il a. grand fait. Mon doute était l’équipe, mais cela a fonctionné incroyable. Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire à tout moment. C’est vrai que nous devons voir Pogacar avec Carapaz, Roglic et Bernal, mais il semble qu’il est au-dessus. Par contre, j’adore Carapaz. Il donne toujours tout et je pense qu’il va gagner cette Vuelta. Je pense que le podium sera composé de Richard, Bernal et Roglic mais je ne sais pas dans quel ordre“.

L’Espagne, en plein nid de poule

« La réalité est que nous avons une Coupe du monde et des Jeux olympiques où le niveau n’a pas été atteint. Évidemment. Valverde ça va finir. Gagner des courses jusqu’à sa retraite, mais nous avons besoin de nouvelles personnes. Nous devons attendre pour voir si Ayuso Il grandit vite, si Landa fait un petit pas en avant, tout comme Mas… J’ai depuis longtemps le sentiment que nous ne sommes pas les protagonistes de la course. Gagner, c’est autre chose, mais ce n’est pas le niveau auquel nous étions habitués », a déclaré le Galicien dans MARQUE Radio.

“C’était une course de meneurs. Pogacar, Yates, Pogacar, Woods, Van Aert… Il y avait les gens importants. Mon doute, comme je l’ai dit dans Cope, était qu’il lui manquait des coureurs comme Pello Bilbao ou Castroviejo. Il aurait dû y avoir d’autres types de coureurs comme Pello lui-même. Tout était laissé à Valverde pour passer une super journée et ce n’était pas comme ça. Et que les choses se sont bien passées parce que l’évasion a pris 20 minutes et que la responsabilité a été prise par d’autres. Mais nous n’avions même pas d’options. Les Espagnols, à 50 kilomètres de la ligne d’arrivée, on savait déjà qu’on n’allait rien avoir », a confié quelqu’un qui, malgré tout, voit Valverde se battre jusqu’au bout.

“A Liège on a vu qu’il peut être avec les meilleurs et il aura de la qualité jusqu’au jour où il pourra concourir. Tout a changé car avant quand tu avais 20 ans tu allais petit à petit aux courses, mais jusqu’à Ullrich le reste vous n’êtes pas allé à la course française jusqu’au 25. Maintenant, ils gagnent très jeunes, mais il faut se rappeler qu’Alejandro va finir “, expose quelqu’un qui croit qu'” il doit y avoir des responsabilités et faire une équipe sans penser à quoi diront-ils, j’aurais fait cet appel différent. Frère, Valverde Oui Ion Je les aurais pris, mais aussi pour Castrovejo et Pello Bilbao. Correra igual, pero llevara un ‘plan B’ que fuese Bilbao”, confirm un Pereiro que vio un error claro: “Creo que el seleccionador le hizo un flaco favor a Herrada, que se ha llevado palos yl no fue el responsable de lo que c’est arrivé. Cette année n’était pas la bonne à porter. J’aime beaucoup ça, mais ce n’était pas bon sur le Tour. »

Alors va aux ‘croners’

“L’Espagne n’a pas ce chiffre car ils étaient Castroviejo, Jos Ivn Gutirrez… Des gens qui pouvaient faire mieux ou moins bien, mais qui ne se préparaient que pour les chronos. Maintenant c’est Pello ou Ion, mais ce ne sont pas de purs spécialistes du contre-la-montre. Ils ne sont plus comme avant Olano, Castro, Jos Ivn et compagnie. Obtenir un résultat énorme aurait été une surprise », a-t-il déclaré.

Enfin, il a également parlé de Le retour: “Nous allons avoir une affiche spectaculaire. Movistar c’est fortimo. Si ça vient Pogacar il aime ramer mais nous espérons que la course ne nous fera pas exploser la première semaine comme sur le Tour. S’il ne vient pas c’est dommage, mais au moins la course sera plus ouverte. C’est bien au-dessus des autres.”