Cyclisme | Jeux Olympiques : Sebas Mora et Albert Torres se retrouvent sans médaille : sixième à Madison

Sebas Mora et Albert Torres Ils ont attendu ce moment pendant cinq ans. Les deux derniers, protégés par l’impulsion économique et sportive du Team Movistar. Ce samedi ils ont eu l’opportunité d’une vie à Madison, l’épreuve récupérée pour l’épreuve olympique treize ans plus tard dont ils sont spécialistes.

Parmi les rivaux, dans le précédent, tous pointaient du doigt l’Allemand Roger Kluge, actif dans le Omnium, et qu’à côté de Théo Reinhardt Ils ont remporté deux des trois derniers titres mondiaux (2018 et 2019) et un autre bronze (2020). Les derniers porteurs du maillot arcoris, les Danois, ont également concouru à Izu. Lasse Norman Hansen et Niklas Larsen (Or à Berlin 2020), comme finalistes, les Néo-Zélandais Porte-Stewart. Le couple belge De Ketele et Ghys, les Néerlandais Van Schip-Havik, le français Thomas-Grondin et l’italien Viviani-Consonni

Malgré leurs bonnes performances en piste, les Espagnols « ne pouvaient » être que sixièmes. Ce fut une course très difficile dans laquelle aucune équipe n’a pu gagner un tour, même si les Espagnols l’ont essayé avec 50 tours à faire. Torres et Mora ont terminé sixièmes avec 14 points. L’or est allé au favori Danemark (Lasse Norman Hansen et Michael Mrkv) avec 43 points. La Grande-Bretagne et la France les ont rejoints sur le podium.