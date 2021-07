Cyclisme | Jeux Olympiques : Tom Daley, après avoir réussi à Tokyo : « Fier d’être gay et d’or olympique »

Mis à jour le 26/07/2021 – 17:28

Le pull anglais réputé Tom Daley débuts dans Pékin 2008, à Londres 2012 a remporté un bronze, à quelque chose qu’il a répété dans Ro 2016 et ce lundi, à Tokyo, vous avez remporté votre première médaille d’or. L’anglais a été sacré ce lundi au tremplin synchronisé de 10 mètres avec Matty Lee.

Après avoir accroché la médaille, lors d’une conférence de presse, les Britanniques ont lancé un message vindicatif. “Je suis fier de dire que je suis homosexuel et que je suis aussi champion olympique. Quand j’étais plus jeune, je pensais que je ne pourrais jamais rien accomplir précisément à cause de qui j’étais. Être champion olympique prouve désormais que l’on peut tout accomplir », a déclaré quelqu’un qui est sorti du placard pour se déclarer ouvertement bisexuel en 2013. Son partenaire est le célèbre acteur Dustin Lance Black (20 ans de plus que lui et vainqueur d’un Oscar en 2009 pour le scénario du biopic du militant LGBT Harvey Milk).

Ses messages sur cette ligne n’y sont pas restés. Et il a abondé sur le sujet : « En ce qui concerne les athlètes, il y a plus d’athlètes ouvertement homosexuels dans ces Jeux que dans les Jeux précédents. Je suis sorti du placard en 2013 et quand j’étais plus jeune je me sentais toujours seul, l’autre, celui à qui ça ne convenait pas. J’espère que tout jeune LGBT pourra voir que peu importe à quel point vous vous sentez seul en ce moment, vous n’êtes pas seul. Vous pouvez obtenir n’importe quoi“.

Activiste et influenceuse

Ce n’est pas la première fois qu’il envoie un message vindicatif, en 2018, il a écrit un tweet qui a eu un grand impact et a lu : “Je me sens très chanceux d’être qui je suis ouvertement et sans soucis. J’espère qu’un jour tous les athlètes des pays du Commonwealth pourront être libres de concourir aussi en étant ouvertement ce qu’ils sont.“.