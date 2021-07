Cycliste de 13 ans, célèbre admirateur d’Egan Bernal, tué en voiture

18/07/2021 à 22:58 CEST

.

Julián Esteban Gomez, un jeune cycliste de 13 ans, est décédé ce dimanche heurté par un semi-remorque en s’entraînant sur une charrette dans la ville colombienne de Zipaquirá, une ville Egan Bernel (Ineos Grenadier), champion du Tour de France et du Giro d’Italia, et dont il était un admirateur bien connu.

Le visage de l’enfant est devenu viral en Colombie il y a deux ans lorsqu’il a célébré en larmes le triomphe de Bernal sur le Tour de France de 2019, donc sa mort a causé grande agitation dans le pays. “C’est avec une profonde douleur que nous apprenons le décès de Julián Esteban Gómez, un athlète de 13 ans qui s’est fait écraser alors qu’il s’entraînait à vélo à Zipaquirá, Cundinamarca”, a déploré le président colombien, Ivan Duque, dans un message sur son compte Twitter.

L’athlète faisait partie de l’équipe cycliste Zipaquirá, entraînée par l’ancien cycliste Fabio Rodríguez, qui a utilisé ses réseaux sociaux pour condamner la mort de Julián Esteban, qui rêvait de devenir professionnel.

“Aujourd’hui tu pars sans pouvoir réaliser tes rêves et tu me laisses sans personne pour déranger, seulement 13 ans et un satané ‘mulero’ (conducteur de tracteur) te prend la vie, ton départ anticipé me brise le cœur, il ne reste plus que moi pour te dire que tu me manqueras pour toujours mon cher Julian”, a déclaré l’ex-cycliste.

Bien qu’aucune autorité n’ait confirmé les circonstances dans lesquelles le mineur a été écrasé, les médias locaux soulignent que l’accident s’est produit dans le secteur de Manas sur la route entre les villes de Zipaquirá et Cajicá, dans le département de Cundinamarca.

“Une profonde tristesse pour le décès de Julián Gómez, un garçon de 13 ans de Cundinamarca qui a perdu la vie aujourd’hui dans un accident sur la route Zipaquirá-Cajicá”, a déclaré le gouverneur de Cundinamarca, Nicolás García, sur Twitter.

En Colombie, les mots avec lesquels Julián Esteban a célébré le triomphe de sa plus grande idole dans un hommage rendu à Bernal en 2019 par les habitants de Zipaquirá sont redevenus d’actualité. “C’était une grande émotion de le voir. Egan est notre idole et j’ai dit que je l’admirais. Je fais aussi du vélo et je veux être comme lui”, a-t-il déclaré à cette occasion dans des déclarations aux médias.