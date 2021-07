cycliste londonien emprisonné après un tragique délit de fuite qui a tué un homme âgé | Royaume-Uni | Nouvelles

Peter McCombie, 72 ans, rentrait du travail à pied vers 17 heures le 3 juillet 2020, lorsqu’il a été frappé par Ermir Loka, 23 ans, qui faisait du vélo à Bow, dans l’est de Londres. Des images de vidéosurveillance de l’incident montrent que M. McCombie traverse la route alors que Loka franchit le feu rouge et entre en collision avec lui.

Loka est sorti de son vélo dans la collision mais s’est rapidement levé et s’est enfui, laissant M. McCombie sur la route très fréquentée avec des blessures graves.

M. McCombie a été transporté à l’hôpital mais est décédé un peu plus d’une semaine plus tard, le 11 juillet.

Loka, un ressortissant albanais entré illégalement dans le pays, a affirmé qu’il avait fui parce qu’il avait paniqué sur les conséquences pour son statut d’immigration.

Après une vaste campagne de recherche, Loka s’est rendu près de quatre semaines après l’incident et a été arrêté.

Loka a comparu devant le tribunal de la Couronne de Snaresbrook le 15 juillet, où il a été reconnu coupable d’avoir causé des lésions corporelles par conduite incontrôlée/furieuse.

Il a été établi que Loka avait environ huit secondes pour s’arrêter à l’approche des feux de circulation alors qu’ils passaient du vert au rouge – suffisamment de temps pour éviter d’entrer en collision avec M. McCombie.

Loka a été condamné lundi par le même tribunal à la peine maximale de deux ans d’emprisonnement, qui tiendra compte du temps passé en détention provisoire.

La famille de M. McCombie a déclaré dans un communiqué: “La perte de Peter a été incommensurable et a laissé un vide dans nos vies que nous ne pourrons jamais combler. Le choc de le perdre si brusquement, si soudainement, si inutilement, est quelque chose qui va hanter nous pour très longtemps.

« Peter avait encore tellement de choses à faire et à apprécier avec nous et nous en avons été privés par les actions de cet homme égoïste, qui l’a bousculé puis s’est immédiatement levé et s’est enfui.

«Il a laissé Peter allongé sur une route très fréquentée, grièvement blessé et n’a pensé qu’à lui à ce moment-là. Ce genre de lâcheté dépasse le mépris. La colère que nous ressentons envers lui est au-delà des mots. Nous ne pouvons même pas supporter de dire son nom.

«Il a nié ses actions et nous a fait subir le traumatisme d’un procès, où nous avons vu exactement ce qui s’était passé et vécu notre chagrin encore et encore. Ses actions sont impardonnables. Nous sommes heureux que le jury ait percé ses mensonges et qu’il ait été condamné. »

Le sergent-détective Eddie Coleman a déclaré: “Peter McCombie était un homme en forme et actif qui avait continué à travailler bien après l’âge de sa retraite. Il était très aimé de sa famille et de ses amis et de ses collègues.

« Mes sympathies vont à la famille de Peter, qui a traversé tant de choses et nous a soutenus si fermement tout au long de notre enquête et de ce procès. Je tiens à les remercier pour leur courage et leur bravoure et j’espère qu’ils savent que nous avons fait de notre mieux pour eux et pour Peter.

“On peut seulement dire que les actions de Loka étaient imprudentes et dangereuses et entièrement évitables. Si Loka venait juste de ralentir et de s’arrêter au feu rouge, nous ne serions pas ici aujourd’hui.”