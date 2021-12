Cyclone Jawad: festival Konark, événement d’art sur sable annulé alors que le tourisme s’arrête à Odisha

Un événement international d’art du sable qui devait se tenir à quelques kilomètres du temple de Konark a également été annulé en raison du cyclone imminent.

À la suite de l’imminence de la tempête cyclonique « Jawad », le gouvernement d’Odisha a annulé un festival de danse classique et un événement d’art sur sable à Puri, selon la dernière déclaration publiée par le département du tourisme de l’État, a rapporté PTI.

Le festival Konark qui se déroulait au temple du soleil et le festival international d’art du sable sur la plage de Chandrabhaga ont été soudainement annulés par le département du tourisme en raison de la menace imminente. Les deux événements avaient commencé mercredi et devaient se dérouler jusqu’à dimanche, mais ont été interrompus en raison du cyclone Jawad.

Il est pertinent de noter que le festival de Konark est organisé chaque année depuis que le festival a été organisé pour la première fois en 1986. L’événement qui fait face au temple de Konark du 13ème siècle se déroule dans un auditorium en plein air. C’est la première fois que le grand événement est annulé depuis sa création en 1986.

L’événement accueille des danseurs de premier plan et des passionnés d’art qui pratiquent différentes formes de danse classique indienne, notamment l’Odissi, le Bharatnatyam, le Kuchipudi, le Manipuri, le Kathakali, le Sattriya et le Kathak.

Selon le rapport PTI, un événement international d’art du sable qui devait se tenir à quelques kilomètres du temple de Konark a également été annulé en raison du cyclone imminent. L’événement d’art du sable était censé assister à une congrégation de plus de 100 artisans de différents États tels que l’Odisha, le Bengale occidental, le Tamil Nadu et le Rajasthan.

Dans un autre développement connexe, la réserve de tigres de Similipal, qui est l’une des plus grandes attractions touristiques de l’État, a également suspendu les activités touristiques sur le site de la réserve de tigres pendant deux jours. Les autorités de la Réserve de tigres ont publié un avis sur les réseaux sociaux demandant aux touristes d’annuler leurs plans pour les deux prochains jours.

