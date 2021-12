Cyclone Jawad : IMD met en garde contre de fortes pluies, des perturbations sur les lignes électriques et télécoms

Le cyclone Jawad est également susceptible de provoquer de fortes précipitations dans les districts côtiers du Bengale occidental. (Déposer)

La dépression au-dessus du golfe du Bengale est susceptible de s’intensifier en une tempête cyclonique aujourd’hui et de se déplacer vers le nord-ouest, a déclaré le Département météorologique indien (IMD) dans son bulletin.

La tempête cyclonique – Jawad – est susceptible d’apporter de fortes pluies sur les côtes d’Andhra Pradesh et d’Odisha samedi, provoquant des perturbations généralisées des connexions électriques et téléphoniques, a averti le département Met.

« Des alertes cycloniques sont annoncées dans les régions côtières de l’Andhra Pradesh. Cela peut se transformer en tempête cyclonique et devrait atteindre Vishakhapatnam dans la soirée de demain », a déclaré le directeur général de l’IMD, Mrityunjay Mahapatra, à Asian News International.

Le cyclone devrait se déplacer vers Odisha, provoquant de fortes précipitations dans les régions côtières. L’intensité des précipitations devrait augmenter samedi. La vitesse du vent devrait atteindre 50 à 55 km par heure, augmentant progressivement jusqu’à 100 km par heure, a déclaré Mahapatra.

Jeudi, le Premier ministre Narendra Modi a présidé une réunion de haut niveau pour examiner l’état de préparation des deux États, ministères et agences concernés pour faire face à la situation.

Il a demandé aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour évacuer les personnes en toute sécurité et de veiller à ce que tous les services essentiels tels que les télécommunications, l’électricité, la santé et les raccordements à l’eau potable soient maintenus, a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Le gouvernement d’Andhra Pradesh a sonné l’alerte et déployé des mécanismes officiels dans trois districts côtiers. Le ministre en chef YS Jagan Mohan Reddy a demandé jeudi aux collectionneurs de Vizianagaram, Visakhapatnam et Srikakulam de prendre des mesures de précaution.

Des vents atteignant des vitesses allant jusqu’à 45-65 km/h sont probables le long de la côte de l’Andhra aujourd’hui, a déclaré à PTI le commissaire de l’Autorité de gestion des catastrophes de l’Andhra Pradesh, K Kanna Babu.

Odisha prévoit également de déployer 266 équipes de secours, y compris du personnel de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe, de la Force d’action rapide en cas de catastrophe d’Odisha et des services d’incendie de l’État, le long de sa côte sud. Il a également arrêté toutes les activités de pêche le long du littoral.

Le cyclone Jawad est également susceptible de provoquer de fortes précipitations dans les districts côtiers du Bengale occidental.

