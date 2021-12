Cyclone Jawad : Indian Railways annule plusieurs trains ! Voir la liste des services annulés

Pour la sécurité des voyageurs ferroviaires, jusqu’à 95 trains de voyageurs en provenance de différentes destinations et passant au-dessus et en provenance de la zone East Coast Railway ont été annulés.

Cyclone Jawad : Indian Railways annule plusieurs services de trains de voyageurs ! Pour ceux qui prévoient un voyage en train vers et depuis Odisha dans les prochains jours, il est conseillé de vérifier au préalable auprès des autorités ferroviaires. Selon les prévisions du Département météorologique indien, le cyclone ‘Jawad’ pourrait frapper l’état d’Odisha du 3 au 4 décembre 2021. Ainsi, pour la sécurité des voyageurs ferroviaires, jusqu’à 95 trains de voyageurs en provenance de différentes destinations et passant au-dessus et originaires de la zone East Coast Railway ont été annulés par le transporteur national, selon un communiqué publié par les chemins de fer zonaux. Voici la liste complète des services de train annulés :

(direction vers le haut)

1) Train no. 18417 PURI-GNPR le 3 décembre

2) Train no. 20896 BBS-RMM le 3 décembre

3) Train no. 12703 HWH-SC le 3 décembre

4) Train no. 22883 PURI-YPR le 3 décembre

5) Train no. 12245 HWH-YPR le 3 décembre

6) Train no. 11020 BBS-CSTM le 3 décembre

7) Train no. 18443 BBS-PSA le 3 décembre

8) Train no. 22605 PRR-VM le 3 décembre

9) Train no. 17479 PURI-TPTY le 3 décembre

10) Train no. 18045 HWH-HYB le 3 décembre

11) Train no. 12841 HWH-MAS le 3 décembre

12) Train no. 22817 HWH-MYS le 3 décembre

13) Train no. 22807 SRC-MAS le 3 décembre

14) Train no. 22873 DGHA-VSKP le 3 décembre

15) Train no. 12863 HWH-YPR le 3 décembre

16) Train no. 12839 HWH-MAS le 3 décembre

17) Train no. 22644 PNBE-ERS le 3 décembre

18) Train no. 12508 SCL-TVC le 2 décembre

19) Train no. 18463 BBS-SBC le 4 décembre

20) Train no. 22819 BBS-VSKP le 4 décembre

21) Train no. 17015 BBS-SC le 4 décembre

22) Train no. 17244 RGDA-GNT le 3 décembre

23) Train no. 20809 SBP-NED le 3 décembre

24) Train no. 18517 KRBA-VSKP le 3 décembre

25) Train no. 13351 DHN-ALP le 3 décembre

26) Train no. 12889 TATA-YPR le 3 décembre

27) Train no. 18637 HTE-BNC le 4 décembre

28) Train no. 18478 YNRK-PURI le 2 décembre

29) Train no. 18409 HWH-PURI le 3 décembre

30) Train no. 22201 SDAH-PURI le 3 décembre

31) Train no. 12895 HWH-PURI le 3 décembre

32) Train no. 12802 NDLS-PURI le 2 décembre

33) Train no. 18451 HTE-PURI le 3 décembre

34) Train no. 12837 HWH-PURI le 3 décembre

35) Train no. 15644 KYQ-PURI le 2 décembre

36) Train no. 08403 KUR-PURI le 4 décembre

37) Train no. 18426 DURG-PURI le 3 décembre

38) Train no. 22909 BL-PURI le 2 décembre

39) Train no. 08427 ANGL-PURI le 4 décembre

40) Train no. 18418 GNPR-PURI le 4 décembre

41) Train no. 17480 TPTY-PURI le 3 décembre

42) Train no. 12821 HWH-PURI le 4 décembre

43) Train no. 12876 ANVT-PURI le 3 décembre

44) Train no. 08431 CTC-PURI les 3 et 4 décembre

45) Train no. 18105 ROU-PURI le 3 et 4 décembre

46) Train no. 18447 BBS-JNRD le 3 décembre

47) Train no. 20837 BBS-JNRD le 3 décembre

48) Train no. 12843 PURI-ADI le 3 décembre

49) Train no. 18423 BBS-NYGT le 3 décembre

(direction vers le bas)

1) Train no. 12509 BNC-GHY le 2 décembre

2) Train no. 12842 MAS-HWH le 3 décembre

3) Train no. 22641 TVC-SHM le 2 décembre

4) Train no. 18046 HYB-HWH le 3 décembre

5) Train no. 12829 MAS-BBS le 3 décembre

6) Train no. 15905 CAPE-DBRG le 2 décembre

7) Train no. 12246 YPR-HWH le 3 décembre

8) Train no. 12704 SC-HWH le 3 décembre

9) Train no. 17480 TPTY-PURI le 3 décembre

10) Train no. 12864 YPR-HWH le 3 décembre

11) Train no. 18418 GNPR-PURI le 4 décembre

12) Train no. 17016 SC-BBS le 3 décembre

13) Train no. 12840 MAS-HWH le 3 décembre

14) Train no. 18048 VSG-HWH le 3 décembre

15) Train no. 12664 TPJ-HWH le 3 décembre

16) Train no. 18464 SBC-BBS le 3 décembre

17) Train no. 11019 MSTC-BBS le 3 décembre

18) Train no. 18518 VSKP-KRBA le 3 décembre

19) Train no. 18528 VSKP-RGDA le 3 décembre

20) Train no. 17243 GNT-RGDA le 3 décembre

21) Train no. 12807 VSKP-NZM le 4 décembre

22) Train no. 18551 VSKP-KRDL le 4 décembre

23) Train no. 08428 PURI-ANGL le 3 décembre

24) Train no. 08404 PURI-KUR le 3 décembre

25) Train no. 17479 PURI-TPTY le 3 décembre

26) Train no. 18425 PURI-DURG le 3 décembre

27) Train no. 22202 PURI-SDAH le 4 décembre

28) Train no. 12838 PURI-HWH le 3 décembre

29) Train no. 18452 PURI-HTE le 3 décembre

30) Train no. 18477 PURI-YNRK le 3 décembre

31) Train no. 12801 PURI-NDLS le 3 décembre

32) Train no. 15643 PURI-KYQ le 4 décembre

33) Train no. 18410 PURI-HWH le 3 décembre

34) Train no. 18106 PURI-ROU le 4 décembre

35) Train no. 08432 PURI-CTC le 4 décembre

36) Train no. 12822 PURI-HWH le 4 décembre

37) Train no. 12615 PURI-ANVT le 4 décembre

38) Train no. 22974 PURI-GIMB le 4 décembre

39) Train no. 18417 PURI-GNPR le 4 décembre

40) Train no. 12844 ADI-PURI le 2 décembre

41) Train no. 18448 JDB-BBS le 3 décembre

42) Train no. 20838 JNRD-BBS le 3 décembre

43) Train no. 18424 NYGT-BBS le 4 décembre

44) Train no. 12074 BBS-HWH le 4 décembre

45) Train no. 12893 BBS-BLGR le 4 décembre

46) Train no. 20817 BBS-NDLS le 4 décembre

