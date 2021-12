Cyclone Jawad: UGC-NET, examen d’entrée IIFT reporté dans certains centres d’Andhra, d’Odisha et du W Bengal

Les examens qui ont été reportés comprennent la University Grants Commission – National Eligibility Test (UGC-NET), l’examen d’entrée pour l’admission à l’Institut indien du commerce extérieur (IIFT), entre autres.

À la suite du cyclone Jawad imminent sur la côte est du pays, un certain nombre d’examens d’entrée et de concours ont été reportés dans quelques centres d’examen sélectionnés dans les États d’Odisha, d’Andhra Pradesh et du Bengale occidental. Les examens qui étaient prévus le dimanche 5 décembre prochain ont été reportés dans ces centres et seront organisés séparément dans ces centres après le passage du cyclone. Les examens qui ont été reportés incluent la Commission des subventions universitaires – Test national d’éligibilité (UGC-NET), l’examen d’entrée pour l’admission à l’Institut indien du commerce extérieur (IIFT), entre autres, a rapporté l’agence de presse PTI.

L’examen UGC-NET a été reporté dans les centres situés dans les villes suivantes – Visakhapatnam, Puri, Bhubaneswar, Cuttack, Berhampur (district de Gandjam) et Gunupur (district de Rayagada), conformément à l’avis émis par l’Agence nationale de test qui mène le NET examen dans le pays. De même, l’examen d’admission à l’IIFT a été reporté dans des centres comme Durgapur et Kolkata au Bengale occidental ; Cuttack, Bhubaneswar et Sambalpur à Odisha ; Visakhapatnam et Vijayawada en Andhra Pradesh. Les autorités chargées des examens n’ont pas encore divulgué la date probable des examens dans ces centres à l’avenir, mais devraient procéder à des examens dans les prochaines semaines.

Dans un développement connexe, le gouvernement de l’État d’Odisha a émis des instructions pour fermer toutes les écoles dans les 19 districts de l’État qui sont susceptibles d’être sous l’impact du cyclone Jawad jusqu’à nouvel ordre. Le cyclone tropical Jawad a été causé par une zone de basse pression profonde dans la région du golfe du Bengale. Les États comme l’Andhra Pradesh, l’Odisha et le Bengale occidental devraient être touchés par l’impact du cyclone. Le cyclone devrait progresser de l’Andhra Pradesh vers Odisha, puis se déplacer vers la côte du Bengale occidental.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.