Cyclone Tauktae Dernières mises à jour sur l’impact sur l’ouest de l’Inde Impact du cyclone Tauktae Mumbai Gujarat Goa, IMD Warning Cyclone Tauktae, Wind Speed ​​Cyclone Tauktae, Cyclone Tauktae Storm Rainfall

IMD a déclaré que le cyclone passera probablement près de Mumbai et pourrait provoquer de fortes pluies dans la ville. (Source de la photo: IE)

Mises à jour en direct de Tauktae Cyclone: Le Département météorologique indien (IMD) a averti que le cyclone Tauktae devrait s’intensifier en une tempête cyclonique très sévère. Le département météorologique a également déclaré que le cyclone devrait passer près de Mumbai et provoquer de fortes pluies dans la ville. Il traversera également la côte du Gujarat d’ici le 18 mai. Compte tenu de l’avertissement, la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a transféré plus de 500 patients atteints de Covid-19 vers des hôpitaux publics et municipaux de Mumbai. Par mesure de précaution, le BMC envisage également de fermer la liaison maritime Bandra-Worli.

Dans le même temps, la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) a augmenté le nombre d’équipes destinées à entreprendre des mesures de secours et de sauvetage à la suite du cyclone Tauktae imminent. La NDRF a formé 100 équipes et elles sont en cours de déploiement dans les régions côtières du Gujarat, du Maharashtra, de Goa, du Kerala, du Karnataka et du Tamil Nadu.

Plus tôt samedi, le Premier ministre Narendra Modi a examiné l’état de préparation et a demandé aux États, aux ministères centraux et aux agences concernées de s’assurer que les personnes sont évacuées en toute sécurité.

