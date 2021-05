Cyclone Tauktae: en état d’alerte, les forces armées indiennes se sont déployées pour secourir des personnes

Étant donné que l’impact majeur devrait être à Saurashtra, y compris le territoire de l’Union de Diu, l’armée envoie 10 équipes intégrées qui seront employées pour aider l’autorité civile de Diu.

Une fois de plus, les forces armées indiennes ont déployé leur personnel et leurs ressources pour sauver les gens du cyclone Tauktae.

Selon l’armée indienne, «de diverses régions du pays, des colonnes et des groupes de travail du génie (ETF) ont été mobilisés sur la côte ouest, en prévision d’aider l’administration civile dans les opérations de sauvetage et de secours.»

Ajoutant: «Pour maîtriser l’impact du cyclone, le Lt Gen JS Nain, commandant de l’armée Southern Command, a assuré le soutien total de l’armée.»

Étant donné que l’impact principal devrait être à Saurashtra, y compris le territoire de l’Union de Diu, l’armée envoie 10 équipes intégrées qui seront employées pour aider l’autorité civile de Diu.

De graves tempêtes cycloniques ont également été prévues dans les zones côtières du Gujarat, des unités et des formations de l’armée indienne se sont préparées avec des éléments de communication et des groupes de travail du génie et fourniront secours et assistance.

Partageant des détails sur les plans de l’armée indienne, des officiers ont déclaré que dix équipes avaient été envoyées dans la région de Junagarh et que d’autres étaient prêtes à être envoyées à bref délai. Toutes les unités sont prêtes et équipées pour faire face à l’impact des fortes pluies et pour se coordonner avec l’administration locale.

Le GOC de la Division de l’Armée qui se trouve à Ahmedabad a déjà eu une réunion présidée par le Ministre en chef du Gujarat.

Et pour faire face à toute urgence médicale, l’armée indienne aide à créer un secours électrique et d’autres contingences dans les hôpitaux COVID situés dans les zones touchées ainsi qu’à l’hôpital Dhanvantri COVID à Ahmedabad.

Mettre à jour

La situation est surveillée régulièrement pour déterminer l’intensité probable, les zones d’impact maximum. L’armée indienne coordonne également les efforts de secours avec la marine indienne, l’armée de l’air, la NDRF, la garde côtière indienne, l’administration civile, le département météorologique et d’autres agences.

À ce jour, 180 équipes (trois équipes dans chaque colonne), neuf forces de travail du génie (ETF) sont réparties sur la zone géographique et sont en attente, prêtes à faire face à toutes les éventualités. Ils déménageront à bref délai. Toutes les colonnes réagiront rapidement.

Selon l’armée indienne, les commandants de secteur et le QG divisionnaire sont en contact régulier avec les collecteurs de district et le commissaire du revenu. Le Revenue Collector est l’agence nodale pour les activités de secours dans l’État du Gujarat.

Pour assurer un mouvement rapide de l’oxygène en cas de besoin, des plans sont en place pour dégager les routes vers les hôpitaux COVID.

Les domaines probables à fort impact

Les Talukas et les districts ont été identifiés.

IAF est prêt

Selon l’IAF, 2 avions C-130J et 1 An-32 ont été déployés le 16 mai 2021 pour le transport de 167 membres du personnel et 16,5 tonnes de NDRF. Ce vol était de Kolkata à Ahmedabad.

Un autre avion de transport An-32 était en route vers Ahmedabad avec une charge.

En outre, 121 membres du personnel de la NDRF et 11,6 tonnes de chargement de Vijayawada à Ahmedabad ont été transportés à bord de C-130J et de 2 avions An-32.

110 membres du personnel et 15 tonnes de fret pour la NDRF de Pune à Ahmedabad ont été transportés à bord de 2 appareils C-130J.

La marine indienne effectue des missions SAR en mer d’Oman

Répondant au SOS par un navire indien en mer d’Oman, la marine indienne a expédié un hélicoptère naval tôt le matin le 17 mai 2021. Cette mission a été lancée pour sauver l’équipage échoué du remorqueur battant pavillon indien «Coromondel Supporter XI». Ce navire était à la dérive au nord-ouest de Mangalore, Karnataka.

Selon la marine indienne, en raison du cyclone, le compartiment des machines a été inondé, le laissant sans propulsion ni alimentation électrique. L’hélicoptère a secouru le personnel et ils ont été transférés sur un navire de la Garde côtière à proximité.

Pendant ce temps, les navires de guerre de la marine indienne sont prêts à offrir leur assistance

INS Kochi est en train de naviguer avec une assistance SAR sur la réception d’une demande d’assistance pour une barge ‘P305’ à la dérive des champs pétrolifères Heera dans la région de Bombay High avec 273 personnes à bord.

En outre, INS Kolkata a navigué avec diligence en réponse à un autre SOS de Barge ‘GAL Constructor’ avec 137 personnes à bord à environ 8 NM de Mumbai.

Outre l’INS Talwar se prépare à partir, d’autres navires et aéronefs se préparent à effectuer HADR et offrent une assistance aux bateaux de pêche / petits bateaux qui sont bloqués en raison du mauvais temps. De plus, des avertissements de cyclone aux pêcheurs sont donnés en permanence par les avions de reconnaissance maritime de la marine qui sont sous surveillance.

