Cyclone ‘Tauktae’: la NDRF double le nombre d’équipes à 100

Trente-deux équipes sont en sauvegarde et peuvent être transportées par avion sur demande,

La Force nationale d’intervention en cas de catastrophe a augmenté de 53 à 100 le nombre d’équipes destinées à entreprendre des mesures de secours et de sauvetage à la suite de l’imminence du cyclone Tauktae, a déclaré samedi un officier supérieur. Le directeur général de la force, SN Pradhan, a déclaré dans un tweet que ces équipes sont mobilisées pour un déploiement dans les régions côtières du Kerala, du Karnataka, du Tamil Nadu, du Gujarat, de Goa et du Maharashtra.

Vendredi, il avait déclaré que 53 équipes étaient engagées dans la tempête cyclonique qui se développe dans la mer d’Oman. Le déploiement des équipes de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) a été «augmenté» selon les nouvelles contributions fournies par le Département météorologique indien, a déclaré Pradhan.

Sur les 100 équipes, le directeur général a déclaré que 42 étaient pré-déployées ou stationnées sur le terrain dans six États, tandis que 26 étaient en attente. Trente-deux équipes sont en sauvegarde et peuvent être transportées par avion sur demande, a déclaré Pradhan. Le chef de la NDRF a également déclaré que les membres de ces équipes ont été vaccinés contre le COVID-19 et sont équipés des outils nécessaires.

Une seule équipe de la NDRF comprend 35 à 40 membres du personnel et ils sont armés de coupeurs d’arbres et de perches, de bateaux, d’une aide médicale de base et d’autres équipements de secours et de sauvetage. Le département météorologique indien avait déclaré vendredi que la dépression dans la mer d’Oman allait probablement s’intensifier en une «tempête cyclonique très sévère» le 17 mai et traverser la côte du Gujarat un jour plus tard.

Les conditions météorologiques se sont intensifiées en une profonde dépression. Il est très probable qu’il s’intensifie encore en tempête cyclonique «Tauktae» d’ici samedi matin et qu’il s’intensifie très probablement en une violente tempête cyclonique samedi soir, a-t-il déclaré.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.