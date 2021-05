Cyclone Tauktae: l’alimentation électrique doit être rétablie dans tout Goa d’ici le 19 mai

“Les dégâts causés par le cyclone sont énormes”, a déclaré le responsable, ajoutant que plus de 700 à 800 poteaux basse tension étaient cassés tandis que plus de 100 poteaux haute tension de 11 KV sont endommagés. (Source de la photo: ANI)

L’approvisionnement en électricité à Goa interrompu en raison de la tempête cyclonique Tauktae sera rétabli d’ici mercredi, a annoncé mardi le département d’État de l’électricité.

La plupart des régions de Goa ont plongé dans l’obscurité dimanche après que des vents à grande vitesse associés à des pluies ont déraciné les câbles de transmission, les poteaux et les arbres.

«Nous avons réussi à restaurer 80 pour cent de l’approvisionnement en électricité cassé à Goa. L’approvisionnement de 20% restants serait rétabli d’ici demain (mercredi) matin », a déclaré un haut responsable.

Il a déclaré que les travaux de restauration se poursuivaient dans l’État 24 heures sur 24.

«Les dégâts causés par le cyclone sont énormes», a déclaré le responsable, ajoutant que plus de 700 à 800 poteaux basse tension étaient cassés tandis que plus de 100 poteaux haute tension de 11 KV sont endommagés.

En outre, plus de 30 centres de transformation de distribution (DTC) ont été détruits tandis que les 200 autres DTC sont touchés par un problème.

Le département tente de réériger quatre à cinq tours de 33 KV tombées à cause de vents à grande vitesse, a-t-il ajouté. «Plusieurs conducteurs électriques se sont cassés alors que des kilomètres de câbles électriques ont été endommagés», a-t-il ajouté.

