Cyclone Tauktae: les forces armées indiennes transportent des opérations 24 heures sur 24 pour secourir les personnes bloquées

Tard dans la soirée, le porte-parole officiel du ministère de la Défense a annoncé que tous les 137 membres d’équipage bloqués avaient été sauvés du «Gal Constructor». (Crédit: Marine indienne)

Plusieurs navires de la marine indienne, dont INS Beas, Betwa, Teg, ont rejoint l’INS Kochi et Kolkata dans les opérations de recherche et de sauvetage (SAR) de la barge P-305, qui a coulé à 35 miles nautiques de Mumbai (dans la zone de développement offshore de Mumbai).

L’opération SAR est appuyée par le déploiement de P8-I et d’autres hélicoptères navals. Depuis le 17 mai 2021, près de 180 survivants ont été récupérés à ce jour.

Lors d’une autre opération SAR, mardi 18 mai 2021 en fin d’après-midi, environ 137 personnes à bord d’une barge «Gal Constructor» ont été secourues. Le navire qui dérivait dans la mer d’Oman, qui s’est échoué près de la plage de Wadrai – à environ 90 km au nord de Colaba Point Mumbai, tard lundi soir, a finalement été secouru. Selon la marine indienne, un remorqueur d’urgence «Water Lily», deux navires de soutien et le CGS Samrat qui se trouvaient à proximité ont apporté tout le soutien nécessaire pour évacuer l’équipage.

Malgré les vents violents et les fortes pluies, la Garde côtière indienne a fait pression sur des hélicoptères pour transporter l’équipage bloqué vers le rivage. Dans cette mission de sauvetage, la marine indienne a envoyé 42 hélicoptères Seaking, qui en une seule sortie peuvent transporter par avion 20 hommes. Cet hélicoptère a sauvé 35 membres d’équipage de «Gal Constructor».

En fin de soirée, le porte-parole officiel du ministère de la Défense a annoncé que tous les 137 membres d’équipage bloqués avaient été sauvés du «Gal Constructor». M. Bharat Bhushan Babu a également annoncé qu’il n’y avait plus personne et que l’opération du navire était terminée.

Pendant ce temps, une autre mission SAR est en cours…

Au large des côtes du Gujarat, des opérations SAR sont en cours à la recherche de trois navires: la station de soutien 3, le grand navire Aditi et le navire de forage Sagar Bhushan. Ce sont presque 15-20 miles nautiques au sud-est au large de la côte du Gujarat (Pipavav).

L’INS Talwar a atteint la zone et a repris les fonctions de «coordonnateur sur place» et coordonne l’effort SAR. La mission est menée en coordination avec le Western Naval Command et ONGC et DG Shipping. Selon le porte-parole officiel de la marine indienne, cinq remorqueurs ont été détournés pour aider.

En guise de mise à jour, la situation est sous contrôle et s’est stabilisée avec le Great Ship Aditi et le Support Station 3 capables de jeter l’ancre. Et, Samudra Sevak et SV Cheel d’OSV sont liés à la manœuvre Sagar Bhushan.

La mer est-elle agitée?

Oui, jusqu’à tard mardi soir, la mer a continué à être extrêmement agitée avec un état de mer de 4-5 et des vents de 25 à 30 nœuds (environ 35 à 55 km / h). Cela a été un grand défi pour tous les navires et aéronefs qui font partie des opérations SAR.

Mises à jour sur d’autres opérations SAR

L’INS Kochi et le navire de soutien offshore Energy Star, lundi soir, avaient secouru 60 personnes de la barge P305.

Dans un effort séparé, INS Kolkata a sauvé deux survivants du radeau du navire Vara Prabha; et a maintenant rejoint INS Kochi pour le SAR de l’équipage du Barge P305.

Au total, 146 personnes de la barge P305 ont été secourues tôt le matin du 18 mai 2021 – 111 par l’INS Kochi et l’INS Kolkata, 17 par le grand navire de soutien offshore (OSV) Ahilya. Cela inclut également les 18 sauvés par OSV Ocean Energy.

Les colonnes de l’armée indienne mènent des opérations de secours et de sauvetage à Diu et au Gujarat

Selon l’armée indienne, six équipes de sauvetage et de secours ont été activées pour mener des opérations de sauvetage et de secours à Diu. Après avoir voyagé pendant 12 longues heures et bravé les pluies et les vents cycloniques à grande vitesse, les équipes ont atteint Diu.

Ils ont contribué au déplacement des fournitures essentielles, aux câbles électriques endommagés, à l’enlèvement des débris et des arbres endommagés, ainsi qu’à la circulation civile et au soutien médical.

Six autres équipes de l’armée indienne sont en état d’alerte pour se rendre rapidement à Junagarh et aider à faire face aux séquelles du cyclone et à d’autres endroits touchés par le cyclone, notamment Botad, Amreli et Bhavnagar.

