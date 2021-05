Cyclone Tauktae LIVE: Tauktae s’est intensifié en une tempête cyclonique extrêmement sévère, dit IMD; L’aéroport de Bombay restera fermé pendant quelques heures

Pendant ce temps, une alerte orange a été émise à Mumbai par l’IMD. (Image: IE)

Cyclone Tauktae LIVE: Le cyclone Tauktae, qui s’est formé au-dessus de la mer d’Oman, est maintenant passé d’une violente tempête cyclonique à une tempête cyclonique extrêmement violente. Selon IMD, le cyclone atteindrait la côte du Gujarat dans la soirée et traverserait l’État mardi matin, et en prévision de l’atterrissage du cyclone, l’État s’emploie à déplacer environ 1,5 lakh de personnes des zones basses près de la côte. De plus, après l’avertissement d’IMD, environ 54 équipes de la NDRF et des SDRF ont été déployées au Gujarat. Skymet a estimé que l’atterrissage pourrait avoir lieu entre les régions de Mahuva et Porbandar du Gujarat, près de Diu.

Pendant ce temps, une alerte orange a été déclenchée à Mumbai par l’IMD, avertissant la ville de fortes pluies dans des endroits isolés alors que Tauktae passe par la côte de Mumbai. La ville a donc également fermé son aéroport lundi de 11 heures à 14 heures, et avait préparé cinq abris temporaires afin que, si besoin, les citoyens puissent y être tamisés.

