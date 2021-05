Cyclone Tauktae: Quelle est la signification de “ Tauktae ”, processus de dénomination des cyclones tropicaux – Tout ce que vous devez savoir sur les cyclones

Les gens déplacent un bateau de pêche vers un endroit plus sûr le long du rivage avant le cyclone Tauktae à Veraval Gujarat. (Photo .)

Que signifie “ Tauktae ”, comment sont nommés les cyclones tropicaux: Le cyclone Tauktae, la première tempête cyclonique qui a frappé l’Inde en 2021, s’est intensifiée en une tempête cyclonique extrêmement grave, selon la dernière mise à jour du Département météorologique indien (IMD). Après avoir affecté la vie au Karnataka, au Kerala et au Tamil Nadu, le cyclone Tauktae se dirige lentement vers le Gujarat. Le Maharashtra voisin a connu de fortes pluies toute la journée aujourd’hui. Le Premier ministre Narendra Modi vient de s’entretenir avec le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, au sujet du bandobast concernant le cyclone Tauktae. Alors, comment le cyclone tire-t-il son nom? Tauktae veut-il dire quelque chose? Connaissons-nous le prochain cyclone? Si vous avez ces questions en tête, voici votre guide simple en 5 points sur la dénomination des cyclones, suivi par les autorités mondiales. Voici tout ce que vous devez savoir:

1: Quelle est la signification de Tauktae? Eh bien, le nom a été suggéré par le Myanmar. Le nom vient de la langue birmane et signifie un «gecko» ou un lézard très accroché.

2: Effrayant! Alors, qui peut nommer les cyclones? Il existe un panel mondial – l’Organisation météorologique mondiale / Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Groupe d’experts sur les cyclones tropicaux – cet organe mondial comprend également des centres météorologiques régionaux spécialisés ainsi que des centres d’alerte aux cyclones tropicaux. C’est cet organisme qui prépare les noms des cyclones / tempêtes à travers le monde. Les centres régionaux sont également chargés d’émettre des avertissements / avis à cet endroit.

3: Très bien. L’Inde fait également partie de ce réseau? Oui, l’Inde et 12 autres pays sont membres de ce panel. L’IMD de l’Inde suggère des noms de futurs cyclones et émet également des lignes directrices en cas de cyclone. Les autres pays qui font partie de ce réseau comprennent le Bangladesh, les Maldives, le Myanmar, Oman, l’Iran, le Pakistan, le Sri Lanka, le Qatar, la Thaïlande, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Yémen.

4: Compris. Il y a un réseau mondial et un tas de pays. Où est la liste des cyclones? Vous voyez, ce réseau mondial travaille avec le centre régional pour préparer une liste de noms de cyclones. Nommer les cyclones aide les gens à se souvenir de l’incident. Il aide également les autorités à diffuser des informations correctes. La valeur de rappel est également très élevée. Une liste de noms de cyclones épuisée l’année dernière avec le cyclone Amphan. Cette liste a été préparée en 2004. En 2018, le réseau météorologique mondial a également admis cinq autres nations. Une nouvelle liste a été publiée le 28 avril 2020. Jusqu’à présent, quatre noms ont déjà été utilisés. Ce sont – Nisarga, Gati, Nivar et Burevi. Tauktae est le cinquième nom de la liste.

5: Nous connaissons donc déjà le nom du prochain cyclone? Oui, puisque la liste a été rendue publique, nous savons que le prochain cyclone s’appellerait Yaas. C’est un nom qui a été suggéré par Oman.

