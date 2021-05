Cyclone Tauktae, Yaas: Comment fonctionnent les techniques de prévision des cyclones, pourquoi elles sont importantes et comment se préparer aux tempêtes

Il a également expliqué ce qui a changé maintenant que les cyclones qui se forment sur la mer d’Oman se dirigent vers l’Inde.

Cyclone Tauktae, Cyclone Yaas: Récemment, la côte ouest de l’Inde a été témoin du cyclone Tauktae et de ses effets dévastateurs. Le cyclone s’est transformé en une tempête cyclonique extrêmement violente dans les heures qui ont précédé l’atterrissage dans le Gujarat, et alors qu’il se dirigeait vers la terre, il est passé par Mumbai et y a également fait des ravages. Le phénomène a également surpris l’Inde car les cyclones qui se forment au-dessus de la mer d’Oman n’ont généralement pas d’impact sur le pays et se déplacent plutôt vers l’ouest, mais c’est le deuxième cyclone que le pays a connu sur la côte ouest au cours des deux dernières années. Il est encore plus rare que le premier cyclone de l’année se forme au-dessus de la mer d’Oman et touche terre en Inde. Mais le pays a à peine effectué des missions complètes de secours et de sauvetage sur la côte ouest et maintenant, la côte est est également sur le point de faire face à une tempête cyclonique dans les prochains jours.

Il est donc important de bien prévoir les cyclones à temps afin que les autorités ainsi que la population aient suffisamment de temps pour se préparer à la calamité. Le Département météorologique indien (IMD) émet des avertissements sur les tempêtes cycloniques à venir afin d’aider les gens à se préparer. Mais comment fonctionnent ces techniques? Et que devraient faire les gens de leur côté pour minimiser l’impact de ces cyclones? Pour comprendre cela, Financial Express Online a interagi avec Pushpendra Johari, Senior VP for Sustainability de la société géospatiale RMSI.

Parlant des techniques de prévision utilisées dans cet aspect, Johari a déclaré: «Les cyclones sont un danger qui a un impact sur les vents, les surtensions et les inondations induites par les fortes pluies. Ainsi, il y a deux aspects dans la prédiction des cyclones. L’un est la prédiction de la trajectoire du cyclone et de l’emplacement de l’atterrissage. Cela se fait à l’aide de modèles de prévision numérique du temps qui ont maintenant obtenu de très bonnes précisions. Le second est la prévision des inondations induites par le vent, les surtensions et les précipitations associées au cyclone. Ici, l’estimation des vents et des surtensions est effectuée à l’aide d’une combinaison de modèles empiriques et numériques et l’estimation des crues est effectuée en appliquant des modèles hydrologiques et hydrauliques. Les deux ont été appliqués avec un grand succès. »

«Les prévisions de piste commencent à arriver environ 3 jours à l’avance, mais elles sont plus précises dans les 2 jours suivant l’arrivée de l’événement. Par la suite, les avis de suivi sont émis toutes les 3 à 6 heures », a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur la fenêtre temporelle que les autorités obtiennent à l’aide de ces prévisions. «Les prévisions anticipées d’un cyclone à venir peuvent aider les autorités côtières à planifier et à entreprendre des mesures d’urgence, et les compagnies d’assurance à se préparer aux paiements potentiels», a-t-il ajouté.

Il a également partagé les moyens de minimiser les effets néfastes des cyclones. «L’impact de tout danger pourrait être catégorisé en vie et propriété. Un système d’aide à la décision pour de telles situations d’urgence peut informer les autorités afin qu’elles émettent des prévisions précoces sur le prochain cyclone et peuvent prendre des mesures immédiates pour protéger les populations. En outre, cela pourrait également informer certaines des mesures qui pourraient être prises pour protéger les actifs. Par exemple, dans les cyclones de Tauktae, les barges auraient pu être rapprochées de la côte sur la base d’une prévision suggérant que celles-ci risquent de se détacher. Nous mettons actuellement en œuvre ce type de solutions pour diverses agences gouvernementales ainsi que pour le secteur public », a-t-il déclaré.

Johari a ajouté: «De même, il est fortement nécessaire d’améliorer les performances de notre réseau électrique et de communication. Par exemple, l’utilisation de tendons peut réduire les vibrations dans les tours, les mâts et les piles, réduisant ainsi le risque, les raidisseurs horizontaux et verticaux ainsi que les amortisseurs actifs et passifs connectés aux suspentes réduisent les vibrations. Il y a une forte initiative à travers le CDRI pour cela. »

Cependant, la plupart de ces mesures doivent être prises au niveau gouvernemental ou par les entreprises. Que peuvent faire les gens à leur niveau pour se préparer au cyclone et à ses conséquences? Johari a donné quelques exemples de ce que les gens peuvent faire:

Rassemblez des fournitures d’urgence pour votre maison et votre voiture et restez à l’intérieur.Si l’avis vous ordonne d’évacuer, évacuez vers un abri gouvernemental ou toute zone sûre de votre choix Garez votre voiture loin des arbres Évitez de vous déplacer à l’extérieur ou de traverser des zones inondées et de l’eau stagnante. avec des plantes en bois croisées ou des barres de l’intérieur, afin qu’elles reçoivent un soutien supplémentaire pour supporter la charge du vent Si le toit est fait de tuiles, essayez de les couvrir avec un treillis métallique fortement lié aux côtés pour qu’il ne s’envole pas Placer un générateur et tout moteur à essence à au moins 20 pieds de toute fenêtre, porte ou évent.

Il a également expliqué ce qui a changé maintenant que les cyclones qui se forment sur la mer d’Oman se dirigent vers l’Inde. «Le cyclone récent, Tauktae, est le cyclone le plus dévastateur connu sur la côte ouest de l’Inde. C’est un cyclone tout à fait unique qui s’est déroulé parallèlement à notre côte ouest et a touché tous les États de la côte ouest, en particulier le Gujarat et Diu. Si l’on remonte à l’histoire, il est très rare que le premier cyclone de la saison se produise dans la mer d’Oman. La fréquence a maintenant augmenté, comme cela est évident au cours des cinq dernières années. Cela ne se produisait pas plus tôt. Des études récentes sur le changement climatique ont mis en évidence la hausse de la température de surface de la mer dans la mer d’Oman. Cela augmente la fréquence des cyclones dans ces régions. Nous devons améliorer encore notre préparation pour faire face à d’autres événements de ce type à l’avenir », a-t-il déclaré.

