Cyclone Yaas: Qu’est-ce que Yaas, Signification du cyclone Yaas, Comment les cyclones tropicaux sont-ils nommés

Cette image satellite du 24 mai fournie par la NASA montre le cyclone Yaas s’approchant de la côte est de l’Inde. (Crédit photo: NASA Worldview, système de données et d’information du système d’observation de la Terre AP / PTI Photo)

Signification du cyclone Yaas et comment les tempêtes cycloniques sont nommées: Au premier signe de ciel couvert, la ceinture côtière orientale d’Odisha, au Bengale occidental, se prépare à faire face à la colère de mère nature. Après Tauktae, qui a fait plusieurs morts dans le Maharashtra, Gujrat, IMD a signalé qu’une autre zone de basse pression se développait dans la mer d’Andaman et devrait toucher terre sous la forme d’une “ tempête cyclonique très grave ” au Bengale occidental et à Odisha.

Alors que le Centre examine l’état de préparation à la gestion des catastrophes des gouvernements des États et de la NDRF, voici comment les cyclones tropiques gagnent leur nom et quelles règles régissent leur dénomination

Chaque cyclone tropical a un nom qui a été décidé des années avant sa naissance et, tout comme les noms humains, ils ont aussi un rapport avec sa nature.

Les noms des cyclones sont donnés par les pays sur une base de rotation. Yaas tire son nom d’Oman. Le mot «Yass» a son origine dans la langue persane et signifie Jasmin en anglais.

Nom du jeu de monstres de tempête

Si la vitesse d’un cyclone est supérieure à 34 miles nautiques par heure, l’agence faisant autorité lui donne un nom spécial. attirer l’attention

L’Organisation météorologique mondiale de la météorologie et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie-Pacifique ont commencé à préparer les noms des tempêtes cycloniques imminentes avec les suggestions de ses pays membres en 2000. L’Inde et 12 autres pays comme le Bangladesh, les Maldives, Oman et le Pakistan. Le Sri Lanka, Suadi Arabia et les EAU font partie du panel.

Critères de dénomination des cyclones tropicaux

Le Département météorologique indien nomme les tempêtes cycloniques qui montent dans le nord de l’océan Indien lorsque leurs prévisions indiquent que la dépression s’est intensifiée en tempêtes cycloniques avec des vitesses de vent soutenues de 3 minutes d’au moins 63 km par heure.

Les noms sont sélectionnés en gardant à l’esprit les critères suivants Le nom doit être de genre, de religion, de culture et politiquement neutre Ne doit pas être offensant ou blesser les sentiments de quiconque doit être court, facile à prononcer La longueur maximale doit être de huit lettres

Une liste de ces noms pour les cyclones tropicaux a été épuisée l’année dernière avec le ravage Amphan qui a touché terre en mai de l’année dernière. La nouvelle liste a été publiée en avril 202 et cinq noms, Nisarga, Nivar, Gati, Burevi, Tauktae ont déjà été utilisés. Yass est le sixième nom. Le dernier nom de cyclone utilisé par l’Inde était Gati qui signifiait «vitesse». La tempête a touché terre en Somalie

Plus grand objectif de nommer les cyclones

La pratique consistant à nommer les cyclones tropicaux vise à faciliter la communication efficace des prévisions au grand public et à prendre les mesures nécessaires pour atténuer tous les risques liés aux tempêtes et réduire la confusion si plusieurs cyclones se produisent en même temps. Les pays portant le nom unique de la tempête peuvent reconnaître la menace et prendre les mesures de précaution nécessaires pour atténuer les dommages.

