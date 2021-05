Cyclone Yaas, Taukate: l’IRDAI publie des lignes directrices pour le règlement des sinistres d’assurance-vie des victimes

Image représentative

Les cyclones Tauktae et Yaas ont causé la perte de vies humaines et d’effets personnels dans plusieurs districts du Maharashtra, du Gujarat, de l’Odisha et du Bengale occidental. L’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) a publié des directives à l’intention des assureurs afin de faciliter le règlement rapide et rapide des réclamations d’assurance-vie des victimes touchées par ces récents cyclones.

L’IRDAI a demandé aux compagnies d’assurance de désigner un officier supérieur comme agent nodal dans les États / territoires de l’Union concernés pour coordonner / accélérer le règlement de toutes les réclamations signalées. Ce bureau devra établir immédiatement le contact avec le secrétaire en chef ou l’officier concerné des gouvernements des États/UT et maintenir un contact étroit pour un suivi ultérieur. Le règlement sur les assurances a également demandé aux assureurs de désigner des agents nodaux similaires pour chacun des districts touchés afin d’assurer la liaison avec l’administration du district et de communiquer les coordonnées de tous les agents nodaux désignés à l’Autorité.

Les compagnies d’assurance-vie ont été invitées à publier les détails des agents désignés, des camps spéciaux, etc. En outre, les détails de ces activités publicitaires peuvent être envoyés immédiatement à l’Autorité.

Dans une circulaire datée du 28 mai 2021, l’IRDAI a demandé aux compagnies d’assurance de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que toutes les réclamations signalées sont enregistrées et que les réclamations éligibles sont réglées rapidement. Une attention particulière peut également être accordée aux réclamations PMJJBY.

Processus simplifié

L’IRDAI a déclaré qu’« un processus/procédure convenablement simplifié comprenant des assouplissements des exigences habituelles dans la mesure du possible peut être envisagé pour accélérer le règlement des sinistres. En ce qui concerne les réclamations impliquant des pertes de vie, où des difficultés sont rencontrées pour obtenir un certificat de décès en raison de la non-récupération du corps, etc., le processus suivi dans le cas des inondations de Chennai en 2015 peut être envisagé.

Afin de limiter les retombées de la pandémie du virus Corona (COVID-19) et de limiter les contacts sociaux directs/indirects, il a été conseillé à tous les assureurs-vie d’encourager et de motiver leurs assurés/demandeurs à adopter les modes électroniques, dans la mesure du possible pour la correspondance tout en intimant la réclamation et la procédure de dépôt de tous les documents pertinents.

Pour les assurés/demandeurs qui entrent en fonction, les assureurs doivent suivre les directives du gouvernement concernant le maintien de la distanciation sociale et une désinfection appropriée. « Le personnel doit être dûment sensibilisé pour traiter avec les assurés/demandeurs avec empathie et inquiétude », indique la circulaire.

