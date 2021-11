Cydney Moreau, GF d’Antonio Brown, devient virale au milieu du scandale (Photos)

Le receveur large des Tampa Bay Buccaneers Antonio Brown et sa prétendue petite amie Cydney Moreau se sont retrouvés impliqués dans un scandale bizarre cette semaine.

Tout a commencé jeudi après-midi lorsque l’ancien chef de Brown, Steven Ruiz, a affirmé que Moreau lui avait demandé d’obtenir une fausse carte de vaccination COVID-19.

Dans une déclaration à Rick Stroud du Tampa Bay Times, Ruiz a affirmé que Moreau lui avait envoyé le message suivant : « Pouvez-vous obtenir les cartes COVID ?

Des images de SMS prétendument envoyés par Moreau semblent étayer ces accusations.

Selon Ruiz, Brown voulait la fausse carte Johnson & Johnson car une seule dose de ce vaccin est nécessaire. Cela signifierait moins de papiers contrefaits et moins de chances de se faire prendre.

Naturellement, ces accusations ont conduit Brown et Moreau à faire l’objet d’un examen minutieux. Étant donné que le premier était plus une marchandise connue que le second jusqu’à présent, les gens sont devenus plus intrigués par Moreau.

Alors qui est Moreau ? Elle semble être une influenceuse avec plus de 1,2 million de followers sur Instagram. Ses messages parlent en grande partie d’eux-mêmes :

Au-delà de cela, elle sortirait maintenant avec Brown – qui a été dans sa juste part de triangles amoureux et de fascinantes enchevêtrements de groupie.

Il sera intéressant de voir comment se déroulera tout ce fiasco. Ruiz est évidemment quelqu’un qui n’est pas un parti impartial. Il prétend que Brown lui doit 10 000 $ pour des services rendus non spécifiés. De toute évidence, il a une hache à moudre.

Cela dit, ses allégations sont vérifiables. Espérons que la NFL intervienne finalement et fasse les recherches nécessaires pour déterminer qui dit la vérité dans ce cas particulier.

Comment cela se passera-t-il finalement pour Brown et Moreau? Le temps nous le dira.

