Cynic présente une nouvelle chanson « In A Multiverse Where Atoms Sing »

rockeurs progressifs CYNIQUE sortira son nouvel album complet, « Codes d’Ascension », le 26 novembre via Saison de brume. Le groupe vient de partager le tout nouveau single « Dans un multivers où chantent les atomes ». La chanson est disponible sous la forme d’une vidéo de batterie interprétée par Matt Lynch.

« Codes d’Ascension » est un travail d’une portée remarquable, et à tout le moins, une indication claire que CYNIQUE a atterri dans un lieu de maîtrise. L’album, paradoxalement, fait à la fois office de chant du cygne et de renaissance.

CYNIQUEL’état de développement continuel de l’entité a rencontré sa part de défis au fil des ans, des obstacles qui menaçaient de démanteler la montée en puissance de l’entité. Pourtant, à travers les ouragans, les ruptures et l’acrimonie assortie à la fois personnelle et existentielle, il reste inspiré à créer.

Leur nom est synonyme de ce que signifie être vraiment progressif en musique. CYNIQUELe sens aigu de la performance de haut niveau et les thèmes cérébraux/spirituels/yogiques de , les trouvent habitant un coin du spectre musical qui leur est propre. Leur diagramme de Venn montre des intersections avec le death metal, le rock progressif, le thrash metal, l’expérimental, le new age, le jazz fusion et une myriade d’autres expressions sonores.

CYNIQUEle premier album de « Se concentrer » (1993), est un classique certifié. Bien que cette ère se soit terminée par une transformation en l’éphémère PORTAIL, puis un autre éclat vers RAYON AEON, CYNIQUEL’ère des retrouvailles les a trouvés adoptés d’une manière qui prouve à quel point ils étaient en avance sur leur temps dans les années 90. A travers des monuments comme le « Tracé dans l’air » (2008) et « Veuillez vous efforcer de nous libérer » (2014) albums, le « Anatomie à base de carbone » et « Re-Tracé » EPs, et une surprenante renaissance avec les « Humanoïde » single de 2018, le CYNIQUE l’héritage reste intact. Pourtant, au début du cycle de création de leur quatrième album, ils ont vécu des événements horribles qui ont mis à l’épreuve la détermination de l’entité.

L’année 2020 restera dans l’histoire comme une période extrêmement difficile pour la population humaine mondiale. Pour le CYNIQUE famille, la lutte ne s’est pas limitée à une pandémie. Ce sont deux pertes totalement insensées qui ont jeté les préoccupations immédiates du groupe au second plan : la mort prématurée du batteur Sean Reinert en janvier, à 48 ans, et bassiste Sean Malone en décembre, à 50 ans, étaient choquants et impensables.

Reinert, un fondateur CYNIQUE membre depuis sa formation en 1988, a exercé une grande influence sur une multitude de jeunes batteurs. Son travail sur les années 1993 « Se concentrer » et DÉCÈSl’album de 1991 « Humain » l’a trouvé sculptant du métal technique extrême avec une approche inspirée du jazz fusion. Considérée désormais comme allant de soi, cette approche de l’instrument et du genre a sans aucun doute été initiée en grande partie par Reinert. Bien que se séparant CYNIQUE en 2015, son empreinte sur CYNIQUE est incontournable.

La mort de Sean Malone a infligé une autre horrible couche de tragédie à CYNIQUE‘s 2020. Au cours de ses nombreuses années avec le groupe, Malonele jeu virtuose de s’est mêlé intuitivement à Reinert‘s. Ensemble, ils ont formé un noyau de dextérité rythmique cinétique et hautement capable qui a alimenté CYNIQUEles visées célestes.

L’une de ces morts aurait semblé inimaginable à elle seule. Tous les deux, la même année, ont failli s’effondrer membre survivant Paul Masvidal. Mais les graines d’un quatrième CYNIQUE la pleine longueur existait bien avant les morts, et le guitariste, traversé par un brouillard de chagrin et d’incrédulité, a avancé. « Je voulais faire ce disque juste après « Veuillez vous efforcer de nous libérer », » dit Masvidal. « J’étais impatient d’y aller, hyper-créatif, dans cet état de flux total. Et puis tout a implosé. »

Des parties de chansons étaient en gestation dès 2014. Masvidal dit ça Reinert et Malone entendu des éléments de ce qui s’est terminé sur le quatrième album. Lentement, méthodiquement et avec beaucoup de précautions, Masvidal a finalement terminé un album intitulé « Codes d’Ascension » pour honorer la mémoire de ses camarades de groupe décédés. Et tandis que l’album honore la vie et les contributions de Reinert et Malone, ça pousse aussi CYNIQUE en avant pour son propre bien et par sa propre volonté de vivre. L’album, paradoxalement, fait à la fois office de chant du cygne et de renaissance. C’est, tout au long de ses 49 minutes, un voyage vivant et hautement cosmique au cœur même de chaque impulsion que ce groupe a jamais explorée.

« Codes d’Ascension » est peut-être le son le plus éthéré CYNIQUE album à ce jour, mais aussi plus lourd que l’album précédent « Veuillez vous efforcer de nous libérer ». La programmation élargie est sûrement responsable de la portée considérable de l’album.

Après Reinertla sortie de CYNIQUE en 2015, Masvidal et Malone batteur recruté Matt Lynch. Trouvé grâce à une astuce de ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI‘s Dan Briggs, Lyncher s’est avéré être un complément parfait au groupe. Comme Masvidal Remarques, LyncherLe « style moderne hybride de » est comme une fusion d’influences de musique électronique drum and bass combinées à des approches jazz/prog modernes. Lyncher est un véritable original en ce sens qu’il est un batteur pleinement réalisé qui construit ses parties avec autant de soin que tout autre élément de composition l’est toujours sur un CYNIQUE enregistrer. Chaque accent et note venant de lui est né d’un lieu précis et inspiré. « Codes d’Ascension », poussant la musique avec finesse, ajoutant de la forme et de la texture d’une manière que seuls les batteurs les plus sensibles peuvent faire.

Mais comment remplacer Sean Malone à la basse ? MasvidalLa réponse de : n’essayez même pas. Les lignes de notes de basse entendues tout au long « Codes d’Ascension » sont exécutés sur synthétiseur de basse par le claviériste Dave Mackay. Pianiste, écrivain, producteur et passionné de Moog/synthé vintage, Mackay a tourné avec tout le monde de Art Garfunkel à Plini (ce dernier assurant l’introduction initiale entre Mackay et Masvidal). Basé à Los Angeles et à Londres, Mackayle travail de est sensible à Malonetoucher, tout en ajoutant une intensité lancinante qui offre CYNIQUE nouvelles possibilités bas de gamme. « Il a un vaste vocabulaire harmonique de jazz », note Masvidal, « ce qui est nécessaire dans le contexte de CYNIQUEde la musique, en particulier pour les lignes de basse. Je savais que je ne pourrais jamais remplacer Malone. N’importe qui que je trouverais devrait jouer comme lui, et ce n’est pas juste pour un autre musicien. Et les choses étaient trop fraîches pour moi avec la perte de Malone, donc j’ai dû aller quelque part de nouveau. Avec Mackay, j’ai entendu son approche groovy de la main gauche et à quel point il était musical dans tous les domaines après avoir joué avec une variété de musiciens et de styles. J’ai réalisé qu’il apporterait quelque chose de frais à la table, et il m’a fourni un espace pour recommencer avec un instrument complètement différent et renoncer à toutes les idées traditionnelles que j’avais sur ce que CYNIQUE les lignes de basse devraient ressembler à « .

Finalement Mackay livré au-delà, avec une réelle conscience du rôle du bassiste dans un contexte de trio progressif. Tout d’abord, en maintenant l’harmonie et en étant « dans la poche », tout en créant une voix indépendante et dynamique dans cet espace. Mackay a une rare combinaison de compétences et l’ambiance avec laquelle il s’est enfermé Lyncher avec des sons comme une section rythmique du futur. De plus, son son de synthé Moog offre une profondeur de graves jamais entendue dans nos enregistrements. » Le 5 décembre 2019, Dave Mackay partagé la scène avec Paul Masvidal pour une interprétation du matériel solo du guitariste. À la basse ce soir-là était Sean Malone. Après le concert, Malone Raconté Masvidal, « Nous devrions apporter Mackay pour le nouveau record. »

Michel Berberian, président et fondateur de Records de la saison des brumes, est resté proche de Masvidal tout au long des pertes de 2020 de ses camarades de groupe. Michael déclare : « J’ai, à ce jour, sorti près d’un millier d’albums. Aucun n’a été plus dramatique, aucun n’a même été plus difficile que celui-ci. Je ne peux pas écouter ‘Codes d’Ascension’ sans chair de poule, un sentiment mitigé de fierté – parce que c’est un jalon musical, mais il contient également une couche persistante de tristesse. j’entends Paulest la douleur sur ce disque. Je peux le sentir, je peux le toucher. Mais c’est transcendé. « L’art est de consoler ceux qui sont brisés par la vie », a déclaré Van Gogh. En voici une démonstration. »

« Codes d’Ascension » a été mixé et coproduit par Warren Riker, qui a travaillé avec RAYON AEON, CYNIQUE dans le « Tracé dans l’air » époque, et mixte Paul Masvidalla trilogie acoustique solo de . « RikerC’est un sorcier qui pénètre dans la musique et s’engage. Il repousse les limites en tant que mixeur, trouvant toujours de nouvelles façons de repousser les limites sonores », déclare Masvidal.

Garder les choses dans la famille, Martina Hoffmannla peinture originale de ‘s intitulée « L’atterrissage » grâces « Codes d’Ascension » avec une portée et une présence à couper le souffle. L’œuvre visionnaire inspirée par Martine‘s time marchant sur les plages de Bretagne, France après la mort de son partenaire de longue date, l’artiste Robert Venosa (dont l’œuvre orne tous CYNIQUE sorties entre 1993 et ​​2018) suivie de la perte de sa mère, le sujet de la pièce présente l’arrivée d’un grand vaisseau-mère fait de lumière et de chair, non pas une machine mais une entité organique qui a apporté de l’espoir et des possibilités infinies. Masvidal dit de Hoffmann: « MartineL’art de a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur, et je suis profondément reconnaissant pour son amour et son soutien. Quand j’ai contacté pour la première fois Venosa à l’adolescence, c’était Martine qui l’a encouragé à prêter son travail au groupe, car elle a entendu quelque chose dans notre musique. Elle est comme la mère divine dans ce CYNIQUE/Venosa lignée, » Masvidal dit. « Son esprit et ses talents multidimensionnels sont vraiment un cadeau pour ce monde. Je pense qu’elle est l’une des grandes voix artistiques de notre époque. »

Liste des pistes :

01. Mu-54* (0:32)



02. Les ailés (5:08)



03. A’-va432 (0:28)



04. Éléments et leurs habitants (3:09)



05. Ha-144 (0:30)



06. Serpents mythiques (6:24)



07. Sha48* (0:19)



08. Archétype de 6e dimension (4:07)



09. Modèle d’activation d’ADN (5:25)



dix. Shar-216 (0:23)



11. Architectes de la Conscience (6:20)



12. DA’z-a86.4 (0:34)



13. Aurore (4:34)



14. DU-*61.714285 (0:30)



15. Dans un multivers où chantent les atomes (3:48)



16. A’jha108 (0:28)



17. Corps Léger Diamant (5:43)



18. Ec-ka72 (0:47)