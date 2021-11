Cynthia Bailey et Mike Hill nient les rumeurs de fraude, disent que l’accusateur a besoin d’aide

Lire du contenu vidéo

Cynthia Bailey et Mike Hill nient les allégations selon lesquelles il aurait envoyé des photos et des vidéos nues à une autre femme … et il dit que l’accusateur anonyme doit demander de l’aide pour répandre des mensonges.

Nous avons eu l’ancienne star de « RHOA » et son mari, présentateur sportif, mardi à LAX et notre photographe a demandé à quel point il était ennuyeux pour le couple de faire face à des allégations d’infidélité.

Cynthia et Mike sont clairement dérangés par les rumeurs … ils disent tous les deux qu’il n’y a pas de vérité derrière les allégations et ils ne savent même pas comment cela s’est produit.

Au cas où vous l’auriez manqué… un utilisateur des médias sociaux prétendait que Mike avait envoyé une femme nue sur Snapchat… mais le compte qui a fait les allégations de tricherie a depuis été supprimé.

Cynthia nous dit que les choses entre ici et Mike sont géniales et que les rumeurs ne sont que des rumeurs… et ils ne savent pas qui est derrière tout ça.

Mike dit qu’il envisage d’intenter une action en justice si d’autres accusations lui parviennent … et il a un message pour leur accusateur.