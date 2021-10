Cynthia Bailey explique pourquoi elle a raté les funérailles de Gregg Leakes alors que NeNe appelle d’anciens camarades de casting

Ancienne élève de Real Housewives of Atlanta Cynthia Bailey répond aux commentaires récemment faits par son ancienne co-star, NeNe Fuites, à propos de l’absence du service commémoratif des personnes récemment décédées Gregg Leakes.

Bailey a déclaré à Page Six qu’elle n’avait pas assisté à l’événement commémoratif, qui s’était tenu au club de NeNe, The Linnethia Lounge. Bailey a déclaré qu’elle ne pouvait pas être présente à l’événement officiel parce qu’elle n’était pas en ville, mais qu’elle a plutôt passé du temps seule avec la star de télé-réalité veuve au club.

« Je suis vraiment heureux, honnêtement avec le recul, de ne pas être allé à la célébration [of life] parce que je pense que si je l’avais fait, je n’aurais jamais eu le moment que j’ai eu avec elle, juste traîner avec elle dans son salon et fermer à peu près l’endroit », a déclaré Bailey lors d’une récente interview.

«Nous avons vraiment pu passer du temps en tête-à-tête ensemble. Et je sais que cela ne serait pas arrivé si j’avais été là avec tout le monde », a ajouté Bailey.

Bailey a dit qu’elle et son mari, Mike Hill, « se sentait si mal » d’avoir raté l’événement. « J’ai décidé qu’une fois de retour à Atlanta, je voulais vraiment, vous savez, juste essayer de la voir », a-t-elle ajouté. « Je voulais présenter mes condoléances et simplement témoigner mon respect par respect pour Gregg en personne. »

Plus tôt cette semaine, NeNe a commenté la situation dans une interview avec la station de radio V-103 d’Atlanta. « [Cynthia] n’est même pas venu au repas. Elle est arrivée une semaine plus tard, une fois que tout a été fait.

Leakes a confirmé que Bailey est venu au salon et a déclaré que la situation entre les deux et les autres membres de la distribution de « Housewives » est « presque comme une famille dysfonctionnelle ».

Les membres de la «famille» Bravo qui y ont assisté comprenaient Charrisse Jackson Jordan, Drew Sidora et mari Ralph Pittman, Apollon Nida et fiancée Sherien Almufti, Peter Thomas, Le fiancé de Porsha Simon Guobadia, Derek J, Tanya Sam, Kim et Kroy Biermann, Mariah et Dr Aydin Huq, et Dr Jackie Walters.

En outre, Jamal Bryant a pris la parole lors de la célébration de la vie, et Tamar Braxton effectué.

femmes au foyer Kenya Moore, Porsha Williams, Marlo Hampton, Phaedra Parks, Eva Marcille, et Lisa Wu assisté.

Cependant, Leakes a fustigé d’autres stars de la série en disant: « En fait, j’ai été surpris parce que le premier ensemble de fleurs que j’ai reçu était un bouquet de toutes les femmes au foyer, comme si elles étaient entrées ensemble », a expliqué NeNe. « Je me dis ‘Pourquoi avez-vous besoin d’aller ensemble acheter de sacrées fleurs ? Si vous travaillez tous, vous pouvez dépenser vos propres 200 $. »’

« C’est comme ça que j’ai toujours été », a ajouté Leakes.

Pour sa part, Bailey a déclaré que visiter Leakes était « un peu gênant au début ». Elle a dit à Page Six : « Je ne savais pas vraiment quoi faire de moi-même. »

Cependant, Bailey a noté qu’elle pleurait Gregg Leakes, qualifiant son décès d’un cancer du côlon le 1er septembre de « dévastateur ».

Immédiatement après la mort de Gregg, Bailey a tweeté une photo d’elle avec l’entrepreneur, écrivant : « Tant de bons moments et tant de souvenirs incroyables. Gregg a toujours été si affectueux, drôle et gentil. Tellement béni de l’avoir eu dans ma vie. J’envoie mes plus sincères condoléances à @NeNeLeakes et à sa famille. Je pense à vous, mon cœur et mes prières sont avec vous.

