Cynthia Bailey répond à la colère de NeNe Leakes pour avoir manqué les funérailles de Gregg

Cynthia Bailey dit qu’elle est déçue d’entendre NeNe Fuites la frapper pour avoir disparu Gregg‘s funérailles – mais dit qu’elle ne changerait pas la façon dont elle a géré sa mort – parce qu’elle et NeNe ne sont tout simplement plus proches comme avant.

Si vous n’aviez pas entendu parler, NeNe a récemment critiqué son ancienne co-vedette de « Housewives » pour ne pas avoir assisté au service … Cynthia dit qu’elle a été déçue d’entendre les commentaires de NeNe, surtout après avoir appelé, envoyé des SMS et envoyé des fleurs à la famille Leakes.

Cynthia dit qu’elle s’était déjà engagée à Los Angeles le jour des funérailles, mais qu’elle pensait qu’elle et NeNe étaient cool parce qu’une semaine plus tard … ils avaient un QT au salon de Nene pour célébrer Gregg.

Cynthia dit que même si elle n’a pas considéré NeNe comme une amie proche depuis longtemps, ils ont toujours du respect et de l’amour l’un pour l’autre – et elle ne sait pas ce qu’elle aurait pu faire de plus après la mort de Gregg.

Comme nous l’avons signalé, Gregg est mort en septembre, entouré d’amis et de famille, après une longue bataille contre le cancer.

Ni Cynthia ni NeNe ne sont toujours membres de la distribution à temps plein sur « RHOA » … mais ils vivent toujours des scénarios de spectacles, IRL.