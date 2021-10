Cynthia Bailey révèle la vraie raison pour laquelle elle a quitté RHOA

Elle a ajouté: “Dix ans, c’est une bonne course, mais cela dit, avec moi juste en train d’y penser, puis tout s’est passé avec nous en pause, donc cela m’a donné plus de temps pour y réfléchir et puis je me suis vraiment habitué à ne pas retourner. “

Et, selon Cynthia, le réseau lui a proposé un “contrat d’ami” pour revenir pour la saison 14.

“Ironiquement, j’ai présenté le contrat d’ami dans la série, mais ce n’est ni ici ni là”, a-t-elle expliqué. “Et j’ai pensé:” Vous savez quoi? C’est peut-être un moyen idéal pour moi de faire la transition. Je n’ai pas à m’engager complètement à être une femme au foyer, et je peux être un ami et en quelque sorte me retirer de la série. ‘ Et puis j’ai décidé, tu sais quoi, de couper le cordon.”

La star de Real Housewives Ultimate Girls Trip a également mis fin aux rumeurs selon lesquelles son mari basé à Los Angeles Mike colline a eu un coup de main dans son départ de RHOA.

“Écoutez, laissez-moi corriger les rues”, a applaudi Cynthia en retour. “Mike m’a toujours beaucoup soutenu, c’est sûr. En fin de compte, il veut que je fasse ce qui va être le mieux pour moi et ce qui est heureux pour moi.”