Cynthia Bailey revient contre Nene Leakes, la co-vedette de « RHOA », après avoir tiré sur le mémorial du défunt mari disparu

Cynthia Bailey explique pourquoi elle était absente du service commémoratif de Gregg Leakes. Gregg, le mari de longue date de l’ancienne meilleure amie de Bailey et de la co-vedette de Real Housewives of Atlanta, Nene Leakes. Il est décédé après une bataille de trois ans contre le cancer du côlon le 1er septembre.

Pour honorer la vie de Gregg, Nene a célébré le service de la vie dans son restaurant et salon de Géorgie, The Linnethia. Plusieurs des co-stars de RHOA de Nene étaient présentes, notamment Phaedra Parks et Kenya Moore. Bailey n’y a pas assisté, mais elle s’est rendue au salon de Nene la semaine suivante pour lui rendre hommage.

Dans une récente interview à la radio, Nene a fait des commentaires à propos de Bailey que beaucoup percevaient comme louches et, au minimum, peu reconnaissants. « Elle n’est même pas venue au repas », a déclaré NeNe lors d’une apparition à l’émission de radio V-103. « Elle est venue, genre, une semaine plus tard après que tout ait été fait. Elle est venue dans mon salon. »

Bailey avait précédemment déclaré à plusieurs médias que même si elle n’avait pas pu assister au service commémoratif, elle avait fait tout son possible pour s’assurer qu’elle rendait visite à Nene en personne pour lui rendre hommage. Bailey et Nene sont séparés depuis un certain temps. Nene n’a même pas assisté au mariage de Bailey en octobre 2020 avec Mike Hill. Sans aucun contact les uns avec les autres, Bailey a demandé l’aide de Marlo Hampton pour aider à orchestrer la visite.

Mais Bailey s’exprime à nouveau après les derniers commentaires de Nene. « Laissez-moi d’abord dire ceci : je sais que NeNe pleure toujours la perte de son mari », a déclaré Bailey à E! News’ Daily Pop le 28 octobre. « Et vous ne pouvez pas dire aux gens comment faire leur deuil… Cependant, je pense que – vous savez, parlant pour moi-même – je suis venu avec les meilleures intentions. Je n’ai pas pu assister à la célébration de Gregg, mais c’était ma mission dans la vie de m’assurer que je me connecte avec NeNe une fois de retour à Atlanta. Et je l’ai fait. » Bailey dit qu’au moment de recevoir l’invitation à la cérémonie de Gregg, elle et son mari étaient à LA.

« Quand nous nous sommes connectés, pour moi, c’était encore mieux que si j’étais allé à la célébration parce que j’ai pu passer du temps réel avec elle en tête-à-tête », a poursuivi Bailey. « Nous avons ri, nous avons bu, nous avons fumé du narguilé, nous avons dansé. J’étais comme, c’est comme ça que ça devait être, parce que j’avais l’impression d’avoir au moins renoué avec mon vieil ami à un niveau respectueux. Et c’est pourquoi J’étais là. Je suis très clair que nous ne sommes plus amis », a-t-elle ajouté. « Mais dans l’esprit du bien-aimé Gregg Leakes, je voulais aller m’asseoir avec mon vieil ami. »