Ramona Singer, Teresa Giudice, Cynthia Bailey, Kenya Moore, Luann de Lesseps, Melissa Gorga et Kyle Richards de « Real Housewives Ultimate Girls Trip » | CRÉDIT : SOPHY HOLLAND/PEACOCK

*Cynthia Bailey parle d’affrontements avec trois femmes différentes sur le spin-off « Housewives » intitulé « Ultimate Girls Trip ».

Bravo a récemment sorti la bande-annonce officielle du spin-off « Real Housewives » avec « Real Housewives of Atlanta’s » Cynthia Bailey et Kenya Moore, « Vraies femmes au foyer de Beverly Hills » OG Kyle Richards, camarades de casting et belles-sœurs de « Real Housewives of New Jersey » Teresa Giudice et Mélissa Gorga, et les icônes « Real Housewives of New York City » Luann de Lesseps et Chanteur Ramona.

Les femmes ont filmé leur aventure de vacances aux îles Turks et Caicos ce printemps. La bande-annonce révèle que Ramona et le Kenya ne se sont pas entendus pendant l’escapade, et maintenant Baily a révélé qu’il y avait un membre de la distribution en particulier qui l’avait laissée « irrespectueuse ».

« Il y a eu quelques situations différentes », a déclaré l’ancienne star de RHOA à Page Six. « Et une situation, c’était juste que je me sente un peu déçu par l’une des dames du voyage et blessé et, en fait, irrespectueux. »

Bailey n’a pas révélé le nom de l’acteur, mais on la voit s’entraîner avec Kenya Moore et Kyle Richards dans une bande-annonce de la série.

Bailey a confirmé que l’une des femmes avec qui elle s’était disputée était Ramona Singer.

« Honnêtement, je pense que tout le monde a eu un moment avec Ramona », a-t-elle partagé. « Curieusement, Ramona est celle qui, une fois que je lui ai dit ce que je lui ai dit, nous est en quelque sorte passée à autre chose. »

« Je ne veux pas dire qu’elle ne sait pas mieux, mais elle tire juste à l’improviste, folle, et les choses atterrissent dans le mauvais sens », a expliqué Bailey. « C’est presque comme s’il n’y avait pas de puce de sensibilité là-bas et après environ, vous savez, quelques allers-retours avec elle, j’étais, comme, OK, ce n’est que le caboteur Ramona, donc je ne vais pas prendre ce personnel.

Bailey a récemment annoncé qu’elle quittait « RHOA » après 11 saisons dans la série.

« Après beaucoup de réflexion et de considération, j’ai pris la décision très difficile et sincère de ne pas revenir pour la prochaine saison de Real Housewives of Atlanta », a-t-elle écrit sur un post Instagram.

Elle a ajouté: « Merci NBC Universal, Bravo et Truly Original pour plus d’une décennie de partenariat. J’ai hâte de voir ce que nous ferons ensuite! Merci à mes camarades de casting de Real Housewives of Atlanta pour onze des années les plus incroyables de ma vie; et les souvenirs les plus incroyables & INOUBLIABLES ! Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu ce voyage incroyable, et j’attends avec impatience de me lancer dans de nouvelles aventures. Surtout, MERCI à mes fans ! Je n’aurais pas pu le faire sans vos bénédictions, votre amour et votre soutien. Sans les fans, rien de tout cela ne serait possible. Je vous aime et vous apprécie tous.

Bailey a rejoint « RHOA » en 2010 dans sa troisième saison en tant qu’ami de NeNe Fuites. L’émission présentait sa relation et sa rupture éventuelle avec son ex-mari Pierre Thomas.

Les trois premiers épisodes de « Real Housewives Ultimate Girls Trip » seront diffusés en première sur Peacock le 18 novembre.