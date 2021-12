Cynthia Bailey vient de marquer une étape importante dans sa carrière

Cynthia Bailey ne laisse pas le fait de ne pas être une porteuse de pêches l’empêcher de briller. L’ancienne star de Real Housewives of Atlanta a annoncé son départ de la série cette année avant le début de la production de la saison 14. Bailey a été détenteur de la pêche à temps plein pendant 11 saisons consécutives. L’ancien mannequin a déclaré à l’époque qu’elle avait hâte d’élargir son CV en dehors de la série et qu’il s’est avéré que jouer le rôle était sa prochaine grande étape. Bailey s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle venait de terminer son premier rôle au cinéma.

« J’ai terminé mon premier film aujourd’hui et j’ai eu la chance de travailler avec cet acteur talentueux @vivleacock qui a joué mon mari », a-t-elle légendé une photo d’elle et de l’acteur Viv Leacock. « Il était si généreux et gentil. J’ai tellement appris de lui. Et le meilleur, c’est qu’il m’a invité chez lui pour un dîner « fait maison » avec sa belle famille ! Ils étaient si accueillants et aimants ! Je suis tellement plein (littéralement lol) et reconnaissant ! » Bailey a également tagué Lifetime, laissant entendre que le film est un projet pour le réseau populaire.

Dans une publication séparée sur Instagram, elle a partagé une photo d’elle aux côtés de Camryn Manheim du tournage. « Tellement amusant de travailler avec cette femme incroyablement talentueuse », a-t-elle écrit. « J’aime la regarder à la télévision depuis des années ! Merci @camrynmanheim d’avoir été si gentille et solidaire !

Je pourrais te regarder travailler toute la journée. Tu l’as tué! »

Ce n’est pas le premier plongeon de Bailey dans le monde du théâtre. Elle joue actuellement dans le drame sportif BET Games People Play. La série produite par Tracee Edmonds en est à sa deuxième saison. Bailey a un rôle récurrent.

En octobre, Bailey a annoncé son départ de la série télé-réalité. Les fans l’ont vue passer du mannequinat à celui d’entrepreneur. Elle a ouvert plusieurs entreprises, dont une agence de mannequins, une ligne d’accessoires de mode et maintenant une cave à vin et un espace événementiel en Géorgie.

« Honnêtement, j’ai eu une bonne course. Cela fait 11 ans, et c’était juste le temps, et je pense que non seulement c’était le moment, c’était le bon moment », a expliqué Bailey à Kevin Frazier de Entertainment Tonight. Elle a également révélé qu’on lui avait offert un rôle d’amie, mais a déclaré qu’elle avait finalement décidé de ne pas le faire parce qu’elle voulait être libre de filmer. Bailey a également admis qu’être une jeune mariée avait beaucoup à voir avec sa décision. Elle est actuellement mariée au présentateur sportif Mike Hill. Bailey était auparavant marié à Peter Thomas. Les malheurs conjugaux d’elle et de Thomas se sont déroulés dans la série, ce que Bailey dit qu’elle ne voulait plus revivre.