Cynthia Erivo, lauréate d’un Grammy et d’un Tony Award, présente les débuts de Verve

Cynthia Erivo, actrice, chanteuse et compositrice née à Londres, lauréate d’un Grammy et d’un Tony Award, sortira son premier album de musique originale, Ch. 1 contre 1, le 17 septembre sur Verve Records. Il est maintenant disponible en pré-commande.

Erivo est également nominée aux Oscars et a remporté ses Grammy Awards et Tony Awards pour son travail sur The Color Purple. Aujourd’hui (4), elle dévoile son premier single pop-soul “The Good”, qu’elle a également co-écrit, accompagné d’un clip abordant l’amour queer noir, l’intimité et les ruptures.

L’artiste donnera sa première représentation de “The Good” dans The Late Show avec Stephen Colbert lundi prochain (7) sur CBS. Elle est également réservée pour la série de concerts d’été Today Show Citi Music le 20 août sur NBC.

“Dans la narration, le chapitre un et le couplet un sont la façon dont vous commencez toujours, et parce que je crois que je suis un conteur, c’est ce que je voulais faire avec ma musique”, explique Erivo. « C’est de cela qu’il s’agit, à peine de commencer [and revealing] les parties humaines de moi que vous ne voyez pas souvent.

Le canal 12 pistes. 1, contre 1 est une fenêtre sur le paysage émotionnel d’Erivo, révélant la personne derrière la scène et l’image à l’écran, des robes de tapis rouge haute couture et un nail art extravagant. « Tout comme moi, Cynthia », comme elle le dit. Elle a co-écrit chaque morceau du disque, qu’elle décrit comme « un devoir de dire quelque chose aux gens » à une époque d’une telle incertitude mondiale.

“The Good”, stylisé par Erivo comme une “chanson joyeuse de rupture”, a une vidéo à l’échelle cinématographique réalisée par Mollie Mills qui se distingue par sa représentation sensible et nuancée de l’amour queer noir à l’écran. L’artiste dépeint une femme se remémorant les souvenirs positifs de sa relation ratée.

“Je voulais normaliser voir des femmes noires dans une relation à l’écran, car souvent c’est vraiment fétichiste”, explique Erivo, qui voulait que ce soit “quelque chose qui sente plein de cœur” et raconte l’histoire d’une relation qui a échoué, mais qui avait grande signification pour le couple impliqué.

Ch. 1 contre 1, produit par Will Wells (Imagine Dragons, Quincy Jones, Anthony Ramos), mélange soul d’inspiration sociale (« What In The World », « Hero », Sweet Sarah »), alt-R&B et pop (« Day Off », « I Might Be In Love With You », « Alive “) et des ballades vulnérables teintées d’évangile telles que “A Window”, “Glowing Up” et “You’re Not Here”.

L’album est co-écrit et produit par Jamie Hartman, Sean Douglas, Kaveh Rasteghar, Shakka Phillip, Harold Lilly (Beyoncé, Brandy) et Jack Splash (Alicia Keys, Kendrick Lamar), entre autres. “Ce serait une occasion manquée de ne pas exprimer tout ce que je suis”, note Erivo. “C’est probablement l’une des premières fois où je vais pouvoir être moi-même et être moi-même pleinement.”

Pré-commande Ch. 1 contre 1.

Le ch. 1 contre 1 liste de pistes est :

“Quoi dans le monde”

“Vivant”

“Héros”

“Le bon”

“Jour de congé”

“Une fenêtre”

“Je pourrais être amoureux de toi”

« Douce Sarah »

“Des larmes”

“Tu n’es pas là”

« Glow Up »

“Maman”