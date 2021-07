Cynthia Erivo sort ‘Alive’ du prochain album ‘Ch. 1 contre 1’

L’auteure-compositrice-interprète primée aux Grammy, Tony et Emmy Cynthia Erivo a partagé son dernier single “Alive comme troisième sortie de son prochain album Ch. 1 contre 1, qui sortira le 17 septembre via Verve Records.

« Alive » a été écrit par Erivo avec Sean Douglas comme un exercice de narration musicale présenté comme une chanson pop contemplative et dirigée par un piano. Le morceau a été produit par Stint. Le chanteur a également partagé une performance en direct du morceau parallèlement à sa sortie.

“Parfois, nous fuyons qui nous avons été et ce que nous avons vécu, pensant que c’est la meilleure façon d’aller de l’avant”, explique Erivo à propos de l’inspiration pour “Alive”. “Mais nous devons rester les pieds plats et regarder ces expériences, et [learn the lessons they were meant to teach]. ”

“Alive” fait suite à la sortie de “The Good” et “Day Off” en tant que singles principaux de Ch. 1 contre 1. “Dans la narration, le chapitre un et le premier couplet sont la façon dont vous commencez toujours, et parce que je crois que je suis un conteur, c’est ce que je voulais faire avec ma musique”, a déclaré Erivo à propos de l’écriture du projet. « C’est de cela qu’il s’agit, je viens juste de commencer [and revealing] les parties humaines de moi que vous ne voyez pas souvent.

Ch. 1 contre 1 serait un mélange de musique soul réfléchie et d’inspiration sociale qui revient sur le moment culturel actuel d’un monde émergeant d’une pandémie mondiale et naviguant depuis longtemps dans des calculs raciaux. Erivo a recruté un large éventail de collaborateurs en tant que producteurs et co-scénaristes, dont Jamie Harman, Douglas, Kaveh Rasteghar, Shakka Phillip, Harold Lilly, Jack Splash, etc.

Erivo a récemment été nominée pour un Emmy Award de la meilleure actrice après son interprétation d’Aretha Franklin dans Genius : Aretha. La chanteuse et compositrice fera ses débuts au Hollywood Bowl de Los Angeles le 30 juillet pour Legendary Voices, un programme qui associera Erivo au Los Angeles Philharmonic. Elle rendra hommage à plusieurs des plus grands chanteurs de la musique, dont Franklin, Nina simone, Barbra Streisand et Annie Lennox aux côtés d’extraits choisis de Ch. 1 contre 1.

Pré-commande Ch. 1 contre 1, sortie le 17 septembre.