Cynthia Erivo sort un nouveau single puissant, “Glowing Up”

Récipiendaire des Grammy, Tony et Emmy Award et multi-trait d’union nominé aux Oscars Cynthia Erivo a sorti “Glowing Up”, le quatrième single de son prochain album Ch. 1 contre 1, à paraître le 17 septembre sur Verve Records.

Erivo a également lancé le morceau joyeusement triomphant dans le cadre de la série de concerts d’été de The Today Show sur NBC. De plus, elle a sorti une interprétation en direct de la chanson pour accompagner la sortie du single.

Co-écrit par Erivo et Sean Douglas (Lizzo, Demi Lovato, Jason Derulo) “Glowing Up” est une ballade révélatrice qui se construit en un indéniable crescendo jubilatoire. « Je voulais écrire une chanson qui soit triomphante », dit Erivo, « parce que j’ai tellement grandi ces dernières années et j’ai vécu tellement de choses merveilleuses. Je voulais fêter ça. Je veux que tous ceux qui entendent cette chanson se souviennent également de célébrer leur croissance et où ils sont parce que s’ils sont vivants et qu’ils respirent et qu’ils l’ont fait ce jour-là, et ils ont décidé de passer à un autre jour , c’est un exploit.

Ch. 1 contre 1 comprend la co-écriture et le soutien à la production de Jamie Hartman (Lewis Capaldi, Jennifer Hudson, Celeste), Kaveh Rasteghar (John Legend, Sia), Shakka Phillip (Dua Lipa, Tove Lo), Harold Lilly (Beyoncé, Brandy) et Jack Splash (Alicia Keys, Kendrick Lamar), entre autres. L’album est produit par Will Wells (Imagine Dragons, Quincy Jones, Anthony Ramos).

Erivo a récemment été nominée pour un Emmy Award de la meilleure actrice après son interprétation d’Aretha Franklin dans Genius : Aretha. La chanteuse et compositrice a fait ses débuts au Hollywood Bowl de Los Angeles le 30 juillet pour Legendary Voices, un programme qui a associé Erivo au Los Angeles Philharmonic. Elle a rendu hommage à plusieurs des plus grands chanteurs de la musique, dont Franklin, Nina simone, Barbra Streisand et Annie Lennox aux côtés d’extraits choisis de Ch. 1 contre 1.

Pré-commande Ch. 1 contre 1.

Ch. 1 contre 1 liste de pistes :

1. Quoi dans le monde

2. Vivant

3. Héros

4. Le bon

5. Jour de congé

6. Une fenêtre

7. Je pourrais être amoureux de toi

8. Douce Sarah

9. Larmes

10. Vous n’êtes pas là

11. Éclater

12. Maman