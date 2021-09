Cynthia Nixon, Kim Cattrall et d’autres stars rendent hommage à Willie Garson .

Après le décès tragique de la star de Sex and the City, Willie Garson, mardi, les stars d’Hollywood se sont rendues sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au défunt acteur.

Garson, dont la carrière a commencé dans les années 1980, était apparu dans un large éventail d’émissions au fil des ans, notamment Family Ties, Cheers, The X-Files et Boy Meets World. Il a également eu une course mémorable sur White Collar des États-Unis, apparaissant comme l’escroc Mozzie. Mais Garson était surtout connu pour son rôle de Stanford Blatch plein d’esprit et honnête dans Sex and the City.

Les autres membres de la distribution de la comédie dramatique HBO ont rendu hommage à Garson dans une série de messages réconfortants. “Si profondément, profondément triste que nous ayons perdu @WillieGarson”, a tweeté Cynthia Nixon. «Nous l’aimions tous et adorions travailler avec lui. Il était infiniment drôle à l’écran et dans la vraie vie. Il était une source de lumière, d’amitié et de tradition du show business. Il était un professionnel accompli – toujours.

Kim Cattrall, qui a joué la populaire Samantha Jones dans l’émission, s’est également rendue sur Twitter pour partager ses condoléances. “Une si triste nouvelle et une perte terriblement triste pour la famille SATC”, a-t-elle écrit. “Nos condoléances et RIP cher Willie xo.”

Pendant ce temps, Mario Cantone, qui a joué le mari à l’écran de Garson dans la série, a écrit : « Je n’aurais pas pu avoir un partenaire de télévision plus brillant. Je suis dévasté et juste submergé par la tristesse. Bientôt éloigné de nous tous. Tu étais un cadeau des dieux. Repose-toi ma douce amie. Je vous aime.”

David Eigenberg, qui a interprété Steve Brady dans Sex and the City, a déclaré: “Willie… le plus beau et le plus beau des hommes. Il n’y a pas mieux. Dors bien mon ami. On se souviendra toujours de vous.

Matt Bomer, qui a partagé la vedette avec Garson dans White Collar, a publié un hommage sincère sur son Instagram. « L’année dernière, vous m’avez tellement appris sur le courage, la résilience et l’amour. Je n’ai toujours pas réfléchi à un monde sans toi – où je ne peux pas t’appeler quand j’ai besoin de rire ou d’être inspiré », a-t-il écrit. “Je t’aime pour toujours Willie Garson. Vous vivez toujours dans nos cœurs et nos esprits.

La nouvelle du décès de Garson a été confirmée par son fils Nathen dans un hommage Instagram touchant. « Je t’aime tellement papa. Rest In Peace et je suis si heureux que vous ayez pu partager toutes vos aventures avec moi et que vous ayez pu accomplir tant de choses. Je suis tellement fier de toi”, a-t-il écrit.

Garson faisait partie du prochain renouveau de Sex and the City And Just Like That… et a récemment été aperçu à New York en train de filmer aux côtés de Sarah Jessica Parker et du reste de l’équipe.

Découvrez plus d’hommages à Garson de la part de ses co-stars, collègues et amis ci-dessous.

Malheureusement, c’est vrai… Willie Garson est décédé. Il était si talentueux, si engagé pour la justice sociale, si aimé par tant de gens. Mais surtout, c’était un père formidable et dévoué. Il va beaucoup nous manquer. – Chad Lowe (@ichadlowe) 21 septembre 2021

Il n’y a pas de mots. Je t’aime cher frère. Nous sommes moins nombreux pic.twitter.com/Q4Sblb7Nqw – TitusWelliver (@welliver_titus) 21 septembre 2021

Repose-toi doucement @WillieGarson… Je suis tellement content de t’avoir dit que je t’adorais avant de partir #rip pic.twitter.com/CwFDJt6FrR – Joely Fisher (@MsJoelyFisher) 21 septembre 2021

Willie Willie Willie. Je suis absolument navré que tu sois parti. Votre présence a rempli chaque pièce où vous étiez. Votre générosité avec votre temps et votre cœur pour moi, mes amis et ma famille a toujours été appréciée plus que vous ne l’auriez pu savoir. Je t’aime, Willie https://t.co/rpcFtKkNaH pic.twitter.com/pPTfBUHEri – Kevin McHale (@druidDUDE) 22 septembre 2021

Le merveilleux Willie Garson nous a quittés. Un homme cher, drôle, gentil et un acteur charmant. Trop tôt. Reposez-vous bien. #ripwilliegarson – jason alexander (@IJasonAlexander) 22 septembre 2021

RIP @WillieGarson, gentil et merveilleux homme. Et merci pour tout ce que vous avez fait. pic.twitter.com/ZhyH5XRw9Q – Cheri Jacobus (@CheriJacobus) 21 septembre 2021

C’est déchirant. Je t’aime @WillieGarson. Vous nous manquerez beaucoup 💔💔💔 #RIP #WillieGarson https://t.co/hlkZT3ABVw – Dulé Hill (@DuleHill) 21 septembre 2021

Repose en paix @WillieGarson Merci pour votre bon cœur. https://t.co/oKuJ6ONHQH – Mia Farrow (@MiaFarrow) 22 septembre 2021

Envoyer de l’amour au fils de @WillieGarson, Nathen. Votre père était fort et respecté dans sa communauté de collègues acteurs et sa philanthropie était constante et engagée. Je suis reconnaissant de l’avoir connu. Il était aussi vraiment très drôle.❤️ – Ben Stiller (@RedHourBen) 22 septembre 2021

Sous le choc de la perte de WILLIE GARSON

Un gars adorable et un grand acteur qui fait partie de notre petite communauté d’acteurs de personnages ici à Los Angeles d’aussi loin que je me souvienne

Toujours chaleureux et solidaire et juste, j’étais toujours heureux de voir Will et je ne peux pas croire qu’il soit parti

Prières pour son fils – Diedrich Bader (@bader_diedrich) 22 septembre 2021