Cynthia Nixon révèle le seul aspect de ‘Sex and the City’ qu’elle voulait corriger pour le redémarrage

Et la star de Just Like That Cynthia Nixon a révélé le seul aspect de Sex and the City qu’elle voulait corriger pour le nouveau redémarrage de HBO. Dans une récente interview avec News Corp, publiée par Herald Sun, Nixon a précisé qu’il y avait de nombreuses déficiences liées au genre et à la race dont elle voulait s’assurer qu’elles ne perduraient pas dans le renouveau.

« Plus je parlais à Sarah Jessica [Parker], [writer-creator] Michael Patrick King et Kristin [Davis], sur les choses sans lesquelles je ne pouvais pas revenir en arrière – un véritable changement radical en termes de manque de diversité dans la série originale, ils étaient à bord », a déclaré Nixon au point de vente.

« Je suis très fière de la série originale – bien qu’elle soit parfois sourde à la race et au sexe », a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle considérait And Just Like That comme une chance de rectifier les choses. Sex and the City n’a pas réussi. au. « Cela fait partie de la raison pour laquelle nous voulions faire le spectacle – revenir en arrière et [undo] les choses sur lesquelles nous nous sommes vraiment trompés », a-t-elle déclaré. « Aussi merveilleux que soit la SATC, faire ce spectacle en ce moment serait incroyablement sourd. J’avais donc vraiment peur que la transformation ne soit pas assez importante, et mes craintes sont très apaisées. Nous voulons être ici pour raconter cette histoire de cette manière et inviter toutes ces nouvelles personnes. »

Et juste comme ça suit Carrie (Parker), Miranda (Nixon) et Charlotte (Davis) alors qu’elles naviguent de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine. La série est produite par Michael Patrick King, le créateur Sex and the City, et elle ramène de nombreuses stars originales de la série, ainsi que de nouveaux membres de la distribution. Sarita Choudhury (Homeland), Nicole Ari Parker (Empire) et Karen Pittman (The Morning Show), entre autres, rejoignent le casting principal de retour. Mr. Big de Chris Noth est également revenu pour la nouvelle série, et il a été rapporté que Aidan de John Corbett apparaîtra également.

La cavalcade des stars bien-aimées de Sex and the City qui sont de retour pour And Just Like That… ne se termine cependant pas encore, car quatre autres personnages sont apparus. Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler et feu Willie Garson apparaissent tous dans le renouveau. Dans Sex and the City, Cantone a joué Anthony Marentino, un styliste et ami de Charlotte. Garson a joué Stanford Blatch, le meilleur ami de Carrie qui a épousé Anthony dans le deuxième film Sex and the City. Eigenberg a joué Steve, le mari de Miranda, et Handler a joué Harry, le mari de Charlotte. Les cinq premiers épisodes de And Just Like That sont désormais diffusés sur HBO Max.