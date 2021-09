Cynthia Rodríguez arbore une taille avec un haut et une jupe croisée

in

Cynthia Rodríguez montre sa taille avec un haut et une jupe portefeuille | Instagram

La “Icône de mode”, Cynthia Rodríguez, a surpris tout le monde à cette occasion en portant une jupe verte croisée à la taille et un haut court, sans aucun doute l’un des meilleurs choix de la mexicaine pour montrer l’une des zones les plus marquées de votre silhouette.

Le style de Cynthia Rodríguez s’est tellement perfectionné au fil du temps que d’après son récit de Instagram un défilé de mode est apprécié grâce à sa diversité de tenues.

La auteur-compositeur-interprète Il a partagé son choix de mode mais pas avant de demander à ses fidèles followers de donner leur avis sur le look, qui n’a pas tardé à recevoir diverses réactions.

Ne manquez pas les photos dans le miroir… Commentez avec un emoji vert si vous aimez le look, a écrit l’homme de 37 ans de Coahuila.

Cela peut vous intéresser Cynthia Rodrígez se défend contre Capi Pérez, se bat ?

La “hôte de Venga la Alegria“, il s’est exhibé à cette occasion depuis ce qui semble être sa maison actuelle et où une fois de plus il a volé des soupirs à ses un peu plus de 3 millions de followers, parmi eux, il y avait des personnalités célèbres qui ont complimenté la petite amie de Image de balise Carlos Rivera.

Tout va bien, dit Jimena Longoria.

Nous aimons le look, a écrit la collègue de Cynthia Rodríguez, Tania Rincón.

Cela peut vous intéresser Cynthia Rodríguez, dans une robe bleue, elle est la reine dans “Je veux chanter!”

C’est sur la populaire plateforme où l’animateur de l’émission “¡je veux chanter!” Au matin, elle a gâché tout son charme et son élégance avec une tenue beaucoup plus simple qui met sans aucun doute en valeur le meilleur de sa silhouette.

Amo, si belle, magnifique comme toujours Cyn, étaient quelques-uns des commentaires.

La courbée auteur-compositeur-interprète, Il a ajouté un total de 169 848 “J’aime” dans la publication dans laquelle il a capturé tous les regards avec un haut noir et une jupe portefeuille verte qu’il a accompagnée d’une paire de baskets à lanières noires qu’il a ajustées à la hauteur de sa cheville.

Avec une longue chevelure flottante presque à hauteur de la taille, le “youtubeur mexicain“Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz s’est montrée de tout son corps devant un miroir placé dans une pièce élégante à l’entrée de ce qui serait sa maison actuelle.

La “ancien universitaire” ha mostrado ser una mujer sumamente elegante, en diversas ocasiones, Cynthia Rodríguez ha sido la embajadora de distintas marcas pero sin duda ha sido su participación en el reality de talento lo que ha la llevado ser denóminada como una de “las mejores vestidas” en chaque semaine.

Vous pourriez être intéressé par Pati Chapoy Elle quitte TV Azteca et ils ont déjà sa remplaçante !

Celle née le 8 mai 1984 à Monclova, Coahuila, Rodríguez Ruiz, est devenue le centre d’attention de chacune de ses participations où elle exhibe des créations de haute couture, toutes de la maison de couture “Victor y Jessey”. chargé d’habiller les actrice de télévision.