Cynthia Rodríguez, au look brillant, arbore une silhouette sculpturale

Cynthia Rodríguez s’amuse, avec le look le plus brillant sur une moto | Instagram

Cynthia Rodríguez est réapparue dans une carte postale dans laquelle elle porte un look brillant alors qu’elle est mannequin lors d’un salon de la moto.

Le magnifique chanteurCynthia Rodríguez n’a pas manqué l’occasion de poser sa silhouette sculpturale au milieu de ce qu’elle a appelé, c’était une « exposition ludique ».

L’« ancien élève de L’Académie« Celui qui a participé au » Desafío de Estrellas « 2 et 3, Cynthia Rodríguez, a choisi de porter un ensemble de tissu brillant de couleur bronze accompagné de bottes de style minier en noir.

S’amuser avec @ItalikaOficial à Expo Moto 2021, lit la description de la photographie.

L’interprète de « Si tu n’es pas avec moi« , objet d’un duo avec José Luis pour le roman » Amor en Custodia « , est apparu à côté d’une moto dans l’un des échantillons de la marque Italika, comme le suppose le célèbre homme de 37 ans.

Cynthia Rodríguez s’amuse, avec le look le plus brillant sur une moto. Photo : Capture Instagram

Ils n’ont jamais vu un Cyn aussi vite, comment se sont passés tes cours, peux-tu m’emmener faire un tour ? Tu montres une Beauté Spectaculaire, Belle toi toujours, Belle je t’aime, se lit-on dans les messages qui accompagnaient la carte postale partagée il y a 14 heures et qui cumulait 17 379 likes.

La dite « Grupera Princesse« Il s’est distingué comme l’une des célébrités d’Internet avec la meilleure intuition en matière de mode, ce qu’il a montré à plusieurs reprises au milieu de sa collaboration à Venga la Alegría.

L’animatrice de téléréalité « Je veux chanter!« Elle a mérité le mérite d’être la mieux habillée, notamment grâce aux créations haute couture qui la rendent imposante »youtubeur mexicain« Il brille à chacun de ses retours.

Le aussi maquette, qui a également collaboré à diverses campagnes publicitaires et à diverses marques mexicaines, a réalisé de splendides designs de maisons de mode telles que « Victor & Jesse » et Israel Garrido Moda.

L’auteure-compositrice-interprète, qui a également suscité un grand intérêt pour sa relation hermétique avec Carlos Rivera, est l’une des plus en vue sur Instagram avec 3,4 millions d’abonnés, Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz séduit à chaque fois un public grandissant.

La actrice de télévision dans des séries et des romans comme « Éduquer Nina« , » Cœur ouvert » et/ou » Femme achetée » parmi d’autres projets en plus de » Tout un spectacle « , est l’un des collaborateurs les plus aimés de la chaîne de télévision Ajusco.

C’était mardi dernier lorsque Deyanira Rodríguez Ruiz était l’un des chefs d’orchestre de l’événement qui a célébré le début de Noël et l’allumage de l’arbre situé dans les installations de la maison de production.