Cynthia Rodríguez avec des plumes et un regard court vole des regards

Cynthia Rodríguez arbore une taille micro dans un haut court et une jupe | Instagram

Cynthia Rodríguez montre une tenue séduisante dans laquelle elle porte un haut court de couleur orange vif et une jupe noire qui laissait ses belles jambes exposées.

La « chanteur« Cynthia Rodríguez, portait un ensemble qui exposait son abdomen et sa taille, qui sont très définis grâce au style de vie discipliné du »hôte de Venga la Alegria« .

La présentatrice de « Je veux chanter ! », a publié le cliché de son compte Instagram à ses 3,4 millions d’abonnés qui n’ont pas réparé les éloges et les compliments envers la belle Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz.

Styliste : @perla_wizards, Maquillage : @dormaka, Coiffure : @vaniama Makeup, lit le message qui accompagne la description de l’image partagée par l' »exacadémica ».

Cynthia Rodríguez arbore une taille micro dans un haut court et une jupe. Photo : Capture Instagram

Parmi les réactions, on peut voir certaines de celles dédiées par des collègues et amis proches de l’actrice de « Educando a Nina » ou « A corazón Abierto », dont Fey et Tania Rincón.

Bella, a écrit la chanteuse @fey,

Orange douce, a commenté @Tanirin

De même, les fidèles fans qui marchent continuellement sur les traces de l’animatrice de « Todo un Show », n’ont pas hésité à lui témoigner toute leur admiration et lui ont même donné quelques conseils.

« Soyez patient avec vos followers. On vous aime! Commencer la semaine avec tout, Comme c’est belle Cinthia, je te vois toujours en VLA prends soin de toi, ma belle, Tu es très belle Cyn mais quelqu’un qui conseille la garde-robe, Bonjour belle comment vas-tu toi je t’envoie plein de bisous, Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi je t’aime tant, mais ça me fait très plaisir, Ugh, Une belle, Wow !! … Mon Dieu !! … Tu es tout simplement Trop beau !! « …

Récemment, le « youtubeur mexicain« Il était présent à la clôture de la dernière tournée de Carlos Rivera, son partenaire sentimental depuis 2015.

Fue en el cierre del « Tour Guerra », en la Arena de la Ciudad de México, con un exitoso concierto « Sold Out » en 360, y donde la originaria de Monclova ocupó uno de los primeros asientos para admirar a su galán entregar todo en le scénario.