Cynthia Rodríguez avec un beau look blanc respire le style

Cynthia Rodríguez en look blanc, illumine la matinée au VLA | Instagram

Cynthia Rodríguez portait une tenue blanche séduisante avec laquelle elle a accueilli une autre matinée de « Venga la Alegría », le tissu fin du look de « Coahuila« il laissait voir au-delà de ses vêtements.

La « chanteuse« Cynthia Rodríguez, portait une tenue plus décontractée le deuxième jour de cette semaine, peu de temps après le » Je veux chanter ! « Le concours atteint la dernière ligne droite.

La « La petite amie de Carlos Rivera« Il a été présenté dans l’une des histoires les plus récentes qu’il partage avec ses fans sur Instagram où il totalise 3,4 millions d’abonnés à ce jour.

Bonjour! Bisous à tous! L' »ancien élève de l’Académie » a commenté.

Cynthia Rodríguez en look blanc, illumine la matinée au VLA. Photo : Capture Instagram

La 37 ans célèbre, née le 8 mai 1984, porte une blouse à pois en tissu fin qui laissait voir une blouse à bretelles de la même teinte assortie à un pantalon blanc.

Sans aucun doute, les couleurs claires sont un autre des alliés qui Cynthia Rodriguez a ajouté à ses choix de mode et qui la rendent parfaite en mettant en valeur ses meilleures caractéristiques.

L’actrice de séries et de feuilletons tels que « Educando a Nina », « Mujer acheté » et « A corazón Abierto », Cynthia Rodríguez, a souligné que très bientôt elle pourrait être mère et que le nouveau membre de la famille et il pourrait être pour le prochain 2022.

J’espère que l’année prochaine je serais la plus heureuse. C’est un rêve que j’ai dans ma vie, je pense que c’est le plus grand rêve que j’ai est d’avoir un bébé et bien, j’espère qu’il se réalisera l’année prochaine. Évidemment de le partager et de vous le dire, expliqua-t-il avec force.

Cependant, les deux « Cyn« Comme Carlos Rivera, ils ont préféré garder leur relation très hermétique, soulignant que pour le moment ils vont bien comme ça, même s’ils ne l’excluent pas non plus, selon le petit-ami de Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, dans des interviews passées.

Pourtant, maintenant plus rien. Nous sommes très heureux comme nous sommes et la vérité est que nous n’y pensons toujours pas beaucoup, nous sommes très calmes comme nous le sommes, a expliqué Rivera, capturé par la caméra d’Eden Dorantes.

Actuellement, la notée « Grupera Princesse« , qui a collaboré à des programmes tels que » Todo un show « entre autres séries et romans, partage la même maison avec Agusto Rivera et peut-être dans quelques mois, ils partageraient le travail de père et de mère.