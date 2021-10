Cynthia Rodríguez avec une ouverture en look noir surpasse l’actrice

Cynthia Rodríguez avec ouverture en look noir surpasse l’actrice | Instagram

Cynthia Rodríguez est une fois de plus le centre d’attention avec un design noir dans lequel elle portait certains de ses attributs coquette, dépassant ainsi un célèbre actrice.

La chanteur Cynthia Rodríguez qui était l’une des candidates de “L’Académie« Et Challenge of Stars 2 et 3, il portait un modèle couture Victor & Jesse » qui a laissé tout le monde sans voix.

Immédiatement, le hôte de télévision Il est devenu la cible de commentaires et d’éloges qui ont inondé la publication qu’il a partagée il y a un jour et dans laquelle il a accumulé un total de 123 084 likes.

Vendredi? Belle robe de ma gâtée @victoryjesse. Styliste : @george_figueroa. Bijoux @ unode50 Coiffure: maquillage @vaniama. Maquillage : @dormaka, a commenté Cynthia Deyanira Rodríguez dans le message qui accompagne la description du carrousel de photos.

Cynthia Rodríguez se fait remarquer dans une robe noire dans laquelle elle laisse échapper ses charmes, surpassant une actrice célèbre. Photo : Capture Instagram

Celui né le 8 mai à Monclova, Coahuila, a été désigné comme le « Mieux habillée« , à laquelle les conceptions qui mettent en valeur les meilleures qualités de la » exacadémica » ont contribué dans une large mesure.

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz portait une tenue noire brodée d’incrustations de pierres noires et argentées sur le cou et sur la partie supérieure de la robe.

La « actrice de télévision« N’a pas manqué une occasion de montrer quelques détails dragueurs à l’avant avec une grande ouverture dans un carré sous lequel il exposait sa peau.

Le look récent du « youtubeur mexicain« , il laisse presque échapper certains de ses charmes qui s’apprécient encore plus à travers la première image.

En bas, le soi-disant « Princesse de la croupe”, Elle portait une jupe longue jusqu’au sol, qui allongeait encore sa silhouette élancée, comme on peut le voir sur les deux photographies qu’elle a partagées depuis son compte Instagram il y a un jour.

Feu, a écrit curvyzulema

Quelle amie barbara, a commenté @la_chicuela

Bellaaaaa, exprimé @ karladíazof_

Bien sûr, les adeptes de l’animateur de « Je veux chanter ! » Ils n’ont pas tardé à réagir et à montrer leur soutien au « modèle mexicain »

Toute une belle reineaa, Ce même modèle a été utilisé par Ariadne Díaz il y a quelques semaines aux prix de platine, les deux sont magnifiques, Diosa ! Magnifique ,, Woww. Magnifique, quelle jolie robe, j’aurais aimé les cheveux relevés, Jolie !!!

La célébrité de 37 ans, « La petite amie de Carlos Rivera« Il a également une silhouette splendide grâce à son style de vie discipliné, car il s’est déclaré adepte de l’exercice à plusieurs reprises.

L’actrice de feuilletons et de séries telles que « Educando a Nina », « Mujer acheté », etc., a même dépassé l’actrice elle-même Ariadne Díaz.

Selon certains commentaires, qui ont évoqué le moment où l’actrice aurait porté le même design et avec lequel, à leur avis, la beauté de Cynthia Rodríguez Ruiz aurait éclipsé l’actrice.