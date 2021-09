Cynthia Rodríguez brille comme une star dans une robe longue platine

in

Dans une robe argentée, Cynthia Rodríguez portait une robe très moulante à sa silhouette avec laquelle elle a marqué ses courbes à cette occasion, dans un dessin du créateur @florcampos, elle a décrit le “ancien universitaire« Dans un post.

C’est toujours une bonne journée pour briller, a déclaré la présentatrice, apparaissant dans un design luxueux de @florcamposdesigner @florcampos_maisoncouture… ‘Merci pour ma robe’, a remercié le membre de la matinée.

La robe moulante a révélé certains des attributs physiques de Cynthia Rodríguez, qui avait l’air très élégante, conquérant plusieurs de ses fidèles fans.

La “youtubeur mexicain« A réussi à faire sensation sur Instagram où elle compte actuellement 3,3 millions de followers qui la flattent constamment et lui donnent tout leur amour.

La petite amie de Carlos Rivera, Non seulement il a conquis par sa beauté et son charisme sur la plate-forme populaire, mais il est également l’un des visages les plus acclamés de l’émission de Tv Azteca.

Sans aucun doute, le natif de Monclova, Coahuila, Cynthia Rodriguez, s’est fait remarquer ces dernières semaines après sa participation à l’animation de l’émission de téléréalité « ¡Quiero Cantar !

Les tenues spectaculaires du “maquette“Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz, 37 ans, a attiré l’attention en la positionnant comme l’une des” mieux habillées “semaine après semaine.

La plupart des créations exclusives proviennent de la maison de couture Victor & Jessey, qui, avec une excellente équipe, a été chargée de veiller à ce que l’image du nom “Princesse de la croupeRegardez impeccable.

A cette occasion, le vêtement saisissant et moulant qui allait provoquer un émoi total au sein de la communauté virtuelle du présentateur a été réalisé par une autre maison de couture.

Ce qui était un fait irréfutable, c’est que l’interprète de thèmes dont « Si tu n’es pas avec moi » du feuilleton “L’amour en garde à vue”, Entre autres, a fait sensation.

Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz avait l’air très coquette dans l’instantané où elle apparaît debout et d’où vous pouvez voir une ouverture qui vous permet de voir une partie de sa jambe.

De même, le «Danseur”, Elle portait ses longs cheveux bruns, qu’elle laissait lâches et avec des ondulations semi-marquées.